美公有地響應環保 2032年起禁用一次性塑膠

美國總統拜登政府今天宣布，國家公園及國有土地未來十年將逐步淘汰一次性塑膠製品，這是在「世界海洋日」宣示採取的行動一環。

內政部長哈蘭（Deb Haaland）頒布命令指出，這項措施涵蓋塑膠袋、塑膠瓶、食品包裝紙、飲料杯與其它餐具，政府部門將有1年緩衝期研擬計畫，逐步採用可生物分解材料製品等替代一次性塑膠，並在2032年前完成。

內政部指出，塑膠廢棄物嚴重傷害魚類等野生動物，位於汙染源下游的海洋首當其衝，每年製造的逾3億公噸塑膠製品中，至少1400萬公噸會流入海洋。

塑膠業者雖宣稱透過回收即可解決上述問題，但全球所有塑膠僅9%會被回收，且回收率不見起色。

美國非營利海洋保育組織Oceana塑膠運動主管李威特（Christy Leavitt）樂見政府這項宣布。

李威特告訴法新社：「拜登政府正在採取重大行動，保護海洋不受一次性塑膠所害。」

Oceana和其他300非營利機構、組織和企業去年致函拜登政府呼籲採取行動。

今天宣布的命令將涵蓋美國423座國家公園，以及動物保護區和其他內政部管轄的土地和水域，這些地區共占美國土地面積20%，每年接待約4億人次遊客。

李威特表示：「十年是一段很長的時間，但我們希望他們一步一步採取措施，最終實現目標。」

她說，一些較大型國家公園的用餐區已開始使用可重複使用的餐具與飲水站，「希望最終不僅是我們的國家公園和其他公共土地，全國各地城市、郡和州都可以改用可重複使用和可再填充的系統」。