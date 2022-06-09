路透社：為推進520億美元補貼法案 美參議員將召開半導體機密會議

集微網消息，當地時間6月8日，據路透社報導，消息人士稱，美國參議員Maria Cantwell周四將與五角大樓官員和英特爾公司首席執行官召開一次機密簡報會，以供立法者協商一項為美國半導體製造業提供520億美元補貼的妥協措施。

報導稱，官員們表示，這次簡報會將研究對國家安全至關重要的供應鏈威脅，其中重點是半導體，並將讅查其對國防系統和關鍵基礎設施的重要性。

消息人士稱，美國商務部長Gina Raimondo，國防部負責研究和工程的副部長David Honey和美國空軍首席科學家Victoria Coleman預計將參加。另外，英特爾首席執行官Patrick Gelsinger預計也會參加。

報導指出，白宮國家經濟委員會與衆議院和參議院主要委員會的工作人員周一就舉行了一次會議，試圖達成一項協議。

此外，5月12日，100多名眾議院和參議院立法者就旨在提高美國對中國的競爭力和刺激半導體生產的相互競爭的法案展開了正式的會議委員會談判。Cantwell擔任會議委員會主席。

晶片的持續短缺已經擾亂了汽車和電子行業，迫使一些公司縮減生產規模。Raimondo和許多公司認為，這種短缺將至少持續到2023年底。

立法者警告說，如果國會不採取行動，一些對美國新晶片生產的重大投資可能會受到影響。

「我最近和所有的國防承包商談過，他們在烏克蘭補給問題上加班加點，但最大痛點是晶片。因為每個『標槍』發射系統都需要250顆晶片或更多。」Raimondo在4月份的參議院商務聽證會上表示。

Raimondo周三在英國《金融時報》的論壇上表示，「國會有動力，但需要的時間太長了。」

另外，包括參議員Bernie Sanders和Elizabeth Warren在內的三名立法者周一呼籲禁止獲得政府補貼的晶片製造商進行股票回購或外包工作，並要求他們「盡可能地」向美國政府發行認證權證或股權。