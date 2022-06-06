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美國連續發生惡性槍擊事件 多人死亡

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）最近一次槍擊事件發生在周日早晨，地點是密歇根州的薩吉諾（ Saginaw ）。據美國電視台WEYI援引當地警方報道，有3人死亡，14人受傷。

同一天，在賓夕法尼亞州費城一繁忙酒吧和餐館區，兩男子之間發生槍戰，現場人們驚恐萬狀，至少有3人飲彈身亡，12人受傷。

此前一天，周六午夜，在田納西州查塔努加（ Chattanooga ）一酒吧附近發生另一起槍擊事件，3人被殺、14人受傷。

在同一個周末，10歲少女拉米雷斯（ Alithia Haven Ramirez ）下葬。她是在烏瓦爾德（ Uvalde ）一18歲男子用AR-15半自動突擊步槍瘋狂掃射中遭殺害的19名學童之一。根據一家殯儀館發布的訃告，她喜歡踢足球，並夢想著有一天能在巴黎上藝術學校。

《擁槍法》爭議再度高漲

槍擊事件一再發生加劇了美國國內有關《擁槍法》的爭議。根據非政府組織 "槍支暴力檔案"(Gun Violence Archive)的記錄，僅今年以來，美國國內已發生至少240起所謂的 "大規模槍擊事件"。4人或4人以上死亡以及更多人受傷被定義為大規模槍擊事件。

上周四，美國總統拜登呼籲美國國會通過法律，禁止公民擁有突擊步槍、擴大購槍人背景調查範圍並出台更多槍支管控措施。

領導跨黨派槍支安全談判的美國民主黨參議員墨菲（ Chris Murphy ）上周日對CNN表示，他認為，國會有望通過涉及精神健康治療投資、學校安全和進一步嚴格擁槍法的一攬子法案。

（路透社）

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