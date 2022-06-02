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好奇山獅晃進高中校園 機警管理員將牠安全關在空教室

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一隻好奇的山獅1日早上走進北加州一所高中的校園，被機警的管理員安全地關在空教室內，等候有關單位獲報後趕來處理。美聯社
一隻好奇的山獅1日早上走進北加州一所高中的校園，被機警的管理員安全地關在空教室內，等候有關單位獲報後趕來處理。美聯社

美聯社與加州《KRON4》報導，一隻好奇的山獅1日早上進北加州一所高中的校園，所幸機警的管理員（Custodian）將牠安全地關在空教室內。有關單位則在獲報後趕來，將山獅帶走跟送往動物園進行評估。

這起事件發生在舊金山以南約56公里的沿海小社區佩斯卡德羅（Pescadero, CA），加州聖馬刁（San Mateo）郡警局的阿科斯塔警探（Javier Acosta）指出，佩斯卡德羅高中（Pescadero High）的管理員正為上學日打開校園時，就目擊到這一隻年幼的山獅。

阿科斯塔警探說，當時還沒有學生或教師到校，「山獅若無其事地穿過校園，決定走進一間英文教室。管理員迅速採取行動，設法關上牠身後的門」。他表示，這隻山獅估計重約18公斤，看上去「不知所措又害怕」。

美國魚類及野生物管理局（U.S. Fish and Wildlife Service）被找來人道地帶走這隻大貓，整起事件沒有造成任何人受傷。加州魚類及野生動物管理部的發言人表示，考慮到這隻山獅的年齡，還有健康可能不在最佳狀態，該機構並不知道牠是否能在野外生存。一旦牠被運到奧克蘭動物園（Oakland Zoo），獸醫團隊將確定牠的健康狀況，接著採取適當的後續步驟。

動物園 魚類 舊金山

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