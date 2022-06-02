強尼戴普告贏安珀赫德 演藝事業能否恢復正軌有待觀察

美國影星強尼戴普狀告同為演員的前妻安珀赫德誹謗與求償5000萬美元，陪審團1日判決赫德誹謗戴普成立，赫德則是反訴部分成立。戴普勝訴後不久發布聲明表示，這感覺就像「陪審團給了我重生」，但公關專家對於打贏官司能否幫他恢復好萊塢的事業則看法不一。

NBC新聞報導，記者採訪的公關與危機溝通專業人士中，有3人對戴普的大螢幕表演事業可以重回正軌有信心。像戰略願景（Strategic Vision）公關集團執行長強生（David E. Johnson）就指戴普在輿論法庭勝出，認為他將重登好萊塢明星地位，「我們現在會看到好萊塢不像幾年前那樣視他會致命，將把他看成一個有票房的人」。

另外2人則持較為懷疑的態度，指出戴普在娛樂產業的地位甚至在官司開打前就被削弱，私下行為與個人習慣又在庭審期間受無情的檢驗。同時，不管陪審團判決為何或戴普粉絲的大力相挺，總會有一大批買票看電影的群眾會繼續相信戴普是家暴犯，沒興趣看他在電影的演出。

新聞室公關公司（Newsroom Public Relations）執行長布勞耶（Howard Breuer）認為，娛樂業的業內人士將謹慎著手處理再次跟戴普合作，「我敢肯定好萊塢會有一些勢力將小心以對，只要他們曉得外面有人認為赫德在講真話」。他受訪時還說，「我們需要看塵埃落定時會出現什麼情況」。