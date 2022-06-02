快訊

蘇揆宣布6日啟動第二波快篩實名制 遊民、獨居老人免費發5劑

好市多最夯神物網購「冒新規定」他傻眼 內行狂人：租倉庫放

一家4口3人染疫居隔 「天選之人」8歲童：我會照顧自己

強尼戴普告贏安珀赫德 演藝事業能否恢復正軌有待觀察

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國影星強尼戴普，攝於5月27日。法新社
美國影星強尼戴普，攝於5月27日。法新社

美國影星強尼戴普狀告同為演員的前妻安珀赫德誹謗與求償5000萬美元，陪審團1日判決赫德誹謗戴普成立，赫德則是反訴部分成立。戴普勝訴後不久發布聲明表示，這感覺就像「陪審團給了我重生」，但公關專家對於打贏官司能否幫他恢復好萊塢的事業則看法不一。

NBC新聞報導，記者採訪的公關與危機溝通專業人士中，有3人對戴普的大螢幕表演事業可以重回正軌有信心。像戰略願景（Strategic Vision）公關集團執行長強生（David E. Johnson）就指戴普在輿論法庭勝出，認為他將重登好萊塢明星地位，「我們現在會看到好萊塢不像幾年前那樣視他會致命，將把他看成一個有票房的人」。

另外2人則持較為懷疑的態度，指出戴普在娛樂產業的地位甚至在官司開打前就被削弱，私下行為與個人習慣又在庭審期間受無情的檢驗。同時，不管陪審團判決為何或戴普粉絲的大力相挺，總會有一大批買票看電影的群眾會繼續相信戴普是家暴犯，沒興趣看他在電影的演出。

新聞室公關公司（Newsroom Public Relations）執行長布勞耶（Howard Breuer）認為，娛樂業的業內人士將謹慎著手處理再次跟戴普合作，「我敢肯定好萊塢會有一些勢力將小心以對，只要他們曉得外面有人認為赫德在講真話」。他受訪時還說，「我們需要看塵埃落定時會出現什麼情況」。

好萊塢 電影

延伸閱讀

強尼戴普官司獲勝 人在酒吧享受勝利開心擊掌狂歡

快訊／世紀裁決確定！強尼戴普勝訴獲1500萬美金賠償

與安珀赫德官司終局仍無解　強尼戴普先在倫敦密會凱特摩絲

安珀赫德輸慘了？淪為「好萊塢最被討厭的女人」！！

相關新聞

拜登接見BTS防彈少年團影片曝光

美國總統拜登5月31日在白宮橢圓辦公室接見BTS防彈少年團，拜登推特凌晨貼出59秒的影片，曝光與BTS隊長RM金南俊的對...

白宮爆黑人離職潮？坦言：缺乏上級支持、鮮少晉升機會

美國政治媒體「Politico」報導，自去年年底以來已經有至少21名黑人職員選擇離開白宮，一些留下來的人更表示「這並不奇...

強尼戴普告贏安珀赫德 演藝事業能否恢復正軌有待觀察

美國影星強尼戴普狀告同為演員的前妻安珀赫德誹謗與求償5000萬美元，陪審團1日判決赫德誹謗戴普成立，赫德則是反訴部分成立...

美國奧克拉荷馬州醫院爆槍擊案！至少4死、槍手身亡

美國奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）一間醫療大樓內1日驚傳槍擊案，警方指至少4人死亡、多人受傷，槍手也已身亡。

「Fexting」第一夫人吉兒：我跟拜登用簡訊吵架

「哈潑時尚」(Harper's Bazaar)7月號刊出對第一夫人吉兒·拜登(Jill Biden)的專訪。吉兒公開談及...

海灘救生員好好賺 在洛城年薪衝破51萬元

為什麼洛杉磯的海灘救生員的年薪可以高達51萬元？31日成為媒體談論的話題。非營利組織OpenTheBooks.com發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。