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白宮爆黑人離職潮？坦言：缺乏上級支持、鮮少晉升機會

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國政治媒體「Politico」報導，自去年年底以來已經有至少21名黑人職員選擇離開白宮，一些留下來的人更表示「這並不奇怪」，並描述工作環境幾乎沒有上級支持、晉升的機會也少。歐新社
美國政治媒體「Politico」報導，自去年年底以來已經有至少21名黑人職員選擇離開白宮，一些留下來的人更表示「這並不奇怪」，並描述工作環境幾乎沒有上級支持、晉升的機會也少。歐新社

美國政治媒體「Politico」報導，自去年年底以來已經有至少21名黑人職員選擇離開白宮，一些留下來的人更表示「這並不奇怪」，並描述工作環境幾乎沒有上級支持、晉升的機會也少。

報導中提到，美國總統拜登（Joe Biden）當選後在選擇內閣提名時相當注重有色族裔，並希望展現多元特質，不過實際情況似乎有所不同，一切的起點是去年12月，當時副總統賀錦麗（Kamala Harris）的高級顧問兼首席發言人發言人桑德斯（Symone Sanders）宣布將離職並前往媒體MSNBC，隨後賀錦麗的幕僚長弗洛諾伊（Tina Flournoy）、公眾與事務辦公室負責人李奇蒙（Cedric Richmond）等4人相繼離開。

除了上述職員外，包括公共事務參與助理史密斯（Carissa Smith）、性別政策助理費格斯（Kalisha Dessources Figures）、國家安全委員會高級主任埃提姆（Linda Etim）和白宮新聞助理奧斯汀（Natalie Austin）等人皆已離職。此外據白宮官員說法，經濟委員會顧問助理葛莉芬（Saharra Griffin）以及白宮副法律顧問康利（Danielle Conley）也都將在未來幾周內離職。這批離職潮也引起推動政府層級多元化的外部觀察家的擔憂。

對於一些仍在為政府服務的黑人職員來說，他們也擔心離職潮會使情況惡化，從而讓反映社區觀點的聲量減少。他們認為「未能留住這些職員反映白宮犯下的更大的政治失誤」。不過一些員工表示離職是出於未來考量，有人只是去了不同的內閣部門、也有人是因為家庭問題而離開，包括照顧小孩等，更有人是想暫時從多年的緊繃工作環境中脫離。

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