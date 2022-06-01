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拜登接見BTS防彈少年團影片曝光
美國總統拜登5月31日在白宮橢圓辦公室接見BTS防彈少年團，拜登推特凌晨貼出59秒的影片，曝光與BTS隊長RM金南俊的對談內容。
BTS官方推特也分享拜登與7位成員在橢圓辦公室的合照，拜登與BTS背靠名為「堅毅」總統辦公桌，一起比出手指愛心。
拜登站在玫瑰花園迎接BTS，雙方在橢圓辦公室談話，拜登表示，許多亞裔美國人均曾面臨歧視，只有好人發聲才能遏止仇恨，感謝BTS的付出。
金南俊表示，感謝拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」（Covid-19 Hate Crimes Act）等決定，「我們只是略盡棉薄之力」，讚許白宮和拜登政府試圖找尋解決方法。
拜登表示，外界高度關注BTS的言論，BTS所做的也有助全民，不僅是才華本身，還包括BTS向外界傳遞的訊息，都很重要。
31日是美國亞太裔傳統月最後一天，白宮邀請BTS壓軸登場，與拜登會面，BTS「快閃」白宮每日簡報會，並在橢圓辦公室與拜登會談，後者不開放媒體採訪。
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