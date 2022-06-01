快訊

丁學文專欄／停滯性通膨悄然現身 央行總裁們焦頭爛額

確診媽現身說法 「小題大作」讓3月嬰躲過病毒侵襲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登接見BTS防彈少年團影片曝光

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登（藍衣者）31日在橢圓辦公室與BTS防彈少年團碰面，共同呼籲反亞裔仇恨犯罪與歧視。取自BTS官方推特
美國總統拜登（藍衣者）31日在橢圓辦公室與BTS防彈少年團碰面，共同呼籲反亞裔仇恨犯罪與歧視。取自BTS官方推特

美國總統拜登5月31日在白宮橢圓辦公室接見BTS防彈少年團，拜登推特凌晨貼出59秒的影片，曝光與BTS隊長RM金南俊的對談內容。

BTS官方推特也分享拜登與7位成員在橢圓辦公室的合照，拜登與BTS背靠名為「堅毅」總統辦公桌，一起比出手指愛心。

拜登站在玫瑰花園迎接BTS，雙方在橢圓辦公室談話，拜登表示，許多亞裔美國人均曾面臨歧視，只有好人發聲才能遏止仇恨，感謝BTS的付出。

金南俊表示，感謝拜登簽署「新冠仇恨犯罪法案」（Covid-19 Hate Crimes Act）等決定，「我們只是略盡棉薄之力」，讚許白宮和拜登政府試圖找尋解決方法。

拜登表示，外界高度關注BTS的言論，BTS所做的也有助全民，不僅是才華本身，還包括BTS向外界傳遞的訊息，都很重要。

31日是美國亞太裔傳統月最後一天，白宮邀請BTS壓軸登場，與拜登會面，BTS「快閃」白宮每日簡報會，並在橢圓辦公室與拜登會談，後者不開放媒體採訪。

BTS防彈少年團31日獲邀參與白宮亞太裔傳統月活動，官方推特曬出在白宮的合照。
BTS防彈少年團31日獲邀參與白宮亞太裔傳統月活動，官方推特曬出在白宮的合照。

拜登 BTS 白宮

延伸閱讀

於美國海軍學院畢業典禮上演講 拜登：習近平錯了

BTS旋風席捲白宮 籲停止歧視與仇恨犯罪

學者：拜登擬建溝通危機機制 北京至今興趣缺缺

拜登會晤紐西蘭總理 強調台海和平穩定重要性

相關新聞

白宮爆黑人離職潮？坦言：缺乏上級支持、鮮少晉升機會

美國政治媒體「Politico」報導，自去年年底以來已經有至少21名黑人職員選擇離開白宮，一些留下來的人更表示「這並不奇...

拜登接見BTS防彈少年團影片曝光

美國總統拜登5月31日在白宮橢圓辦公室接見BTS防彈少年團，拜登推特凌晨貼出59秒的影片，曝光與BTS隊長RM金南俊的對...

BTS旋風席捲白宮 籲停止歧視與仇恨犯罪

南韓7人男子團體BTS防彈少年團5月31日現身白宮，與美國總統拜登討論亞洲包容性、代表性與多元性，以及反亞裔、仇恨犯罪和...

洛杉磯1高中畢業生未打新冠疫苗不准參加畢業典禮 家長抗議

洛杉磯市格蘭那達山特許高中（Granada Hills Charter High School）的一群家長和學生，5月3...

81名非裔參選人投入共和黨初選 創紀錄

共和黨眾院全國委員會(NRCC)表示，今年共有81名非裔參選人角逐共和黨初選，刷新共和黨非裔參選人數新高紀錄。

欠繳百元書籍費 78歲老翁60年後才領回畢業證書

為了區區百元的債務，你願意付上多大的代價？美國一名78歲的老翁，60年前為了4.8美元（折合約新台幣139元）的書籍費用和校方發生糾紛，導致畢業證書因此被扣留60年，直到今年才跟母校「大和解」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。