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美國正對大陸企業展開調查 實體清單擬增列更多公司

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）31日表示，拜登政府正積極考慮在經濟黑名單中增列更多中國大陸企業，此時美國正調查所謂的中國大陸逃避美國制裁的行為。歐新社
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）31日表示，拜登政府正積極考慮在經濟黑名單中增列更多中國大陸企業，此時美國正調查所謂的中國大陸逃避美國制裁的行為。歐新社

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）31日表示，拜登政府正積極考慮在經濟黑名單中增列更多中國大陸企業，同時美國也正調查中國大陸逃避美國制裁的行為。

一旦被美國商務部列入實體清單，將無法自美國進口產品。

雷蒙多接受記者訪問時說，政府正在努力「取得有關中國大陸不良行為者的資訊，並將這些公司列入實體清單……我們正在進行多項調查」。她說：「我認為我們不會很快放寬制裁。」

她說，中國大陸並非只是按兵不動，「他們想出我們所知道的新方法來逃避制裁，例如成立新公司。我們正進行非常積極和警醒的努力」。雷蒙多表示，如果可能，她想跟美國的盟友合作，使彼此的貿易限制與美國的出口管制保持一致。

美國前總統川普主政時積極使用「實體清單」，在2019年增列華為在內數十家中國大陸企業。在2020年，這份清單進一步增列中芯國際和大陸無人機製造商大疆。

拜登上任後沿用這項政策，包括去年11月以國安和外交政策為由，將十多家中國大陸公司列入實體清單。美國將部分大陸公司列入清單，原因是他們幫助中共解放軍發展量子運算。

美國商務部去年12月將中國共解放軍旗下軍事醫學科學院及11個研究機構列入實體清單。

雷蒙多引用最新報告指出，蘋果（Apple）正考慮將部分生產遷出中國大陸。她說：「我也從其他許多美國製造商那邊聽過同樣的話，其中有許多公司已在中國大陸製造數十年。」

商務部2月將33家中國大陸實體列入「未經核實清單」，要求美國出口商向這些實體出貨前辦理更多手續。

中國大陸駐美大使館去年表示，美國「大幅擴張國家安全概念，濫用國家權力竭盡所能壓迫和限制大陸企業」。

美國 解放軍

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