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欠繳百元書籍費 78歲老翁60年後才領回畢業證書

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名78歲的老翁，60年前為了4.8美元（折合約新台幣139元）的書籍費用和校方發生糾紛，導致畢業證書因此被扣留60年，直到今年才跟母校「大和解」。美聯社
美國一名78歲的老翁，60年前為了4.8美元（折合約新台幣139元）的書籍費用和校方發生糾紛，導致畢業證書因此被扣留60年，直到今年才跟母校「大和解」。美聯社

為了區區百元的債務，你願意付上多大的代價？美國一名78歲的老翁，60年前為了4.8美元（折合約新台幣139元）的書籍費用和校方發生糾紛，導致畢業證書因此被扣留60年，直到今年才跟母校「大和解」。

綜合外媒報導，薩姆斯（Ted Sams）本該在1962年從美國加利福尼亞州洛杉磯郡的聖蓋博高中畢業，卻在學期結束前5天因惹上麻煩被校方勒令停學，也錯過了期末考。即便後來的補考成績符合畢業門檻，然而校方卻以他「欠了4.8美元書籍費」為由，拒絕頒發畢業證書，年少的薩姆斯沒繼續追究，只是轉身離開，告訴自己「忘了它」。

之後的好多年，薩姆斯時不時會跟兒孫抱怨這件事情，「學校竟然為了4.8美元而讓我無法獲得文憑」。就這樣過了60年，校方終於主動聯繫薩姆斯，要他跟今年的應屆畢業生一起畢業，上台領取那張被塵封在文件櫃中60年的文憑。於是薩姆斯在上周五（27日）前往加州帕薩迪納的玫瑰碗體育場，參加遲來60年的畢業典禮。事後，薩姆斯接受媒體採訪表示，他打算把畢業證書掛在家中牆壁上展示。

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