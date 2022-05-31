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於美國海軍學院畢業典禮上演講 拜登：習近平錯了

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美國白宮網站刊登了總統拜登在美國海軍學院（USNA）畢業典禮上發表的主題演講全文。美聯社
美國白宮網站刊登了總統拜登在美國海軍學院（USNA）畢業典禮上發表的主題演講全文。美聯社

上周五（5月27日）美國白宮網站刊登了總統拜登在美國海軍學院（USNA）畢業典禮上發表的主題演講全文。

在這篇演講中，拜登說，「我們正在經歷一場專制國家和民主國家之間展開的全球鬥爭」。然後他提到，他與習近平會面的次數比任何其他世界領導人都多。

拜登說：「在（美國總統）選舉之夜，他（習近平）打電話向我祝賀時，他對我說了他之前多次講過的話。他說『民主制度無法在21世紀維持下去。專制體制將主宰世界。為什麼呢？（因為）事務變化發展如此之快。民主需要凝聚共識且耗費時間，而你沒有時間。』」

拜登說：「他（習近平）錯了。」

拜登對海軍學院2022屆畢業生說，他們將是「我們民主的代表和捍衛者」，因為自由社會正受到俄羅斯入侵烏克蘭和中國海上擴張的威脅。他重申，他相信民主國家會戰勝中國和俄羅斯這類的專制國家。

不過2020年11月7日美國總統大選票數清點結束，拜登勝出的消息公布後，並沒有習近平致電拜登勝選的消息報道出來。投票結束兩個多星期後，11月25日，中國國家新聞通訊社新華社報道稱，中國國家主席習近平致電拜登，祝賀他當選美國總統。報道稱，習近平在賀電中指出，推動中美關系健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關系健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

當時國際媒體還分析說，習近平在美國大選結束兩周後才向拜登發出賀電，「意味著中國最高層已經正式承認了美國大選的結果」。

中國外交部對外通報的拜登就任美國總統以來，中美領導人之間展開的首次通話是在2021年2月11日中國農歷除夕上午。外交部新聞稿稱，中國國家主席習近平同美國總統拜登通電話。兩國元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關系和重大國際及地區問題深入交換意見。

美國之音去年4月底在拜登上任滿100天前夕報導稱，「在拜登總統看來，民主與專制的問題是中美關系的核心」。拜登說，他與中國國家主席習近平就這個問題進行了詳細的辯論和討論。拜登說，中國領導人習近平在打賭民主趕不上專制。

上周四（5月26日），美國國務卿布林肯就對華政策發表演講。《紐約時報》指出，這篇演講是拜登總統對華政策的首次公開概述，並且基於去年秋天基本完成的一個篇幅較長的機密戰略。美國官員表示，數十年來為迫使中共遵守美國主導的規則、協議和制度而進行的直接經濟和外交接觸基本失敗，布林肯斷言，「現在的目標應該是與其他國家結成聯盟，限制共產黨的全球影響力並遏制其挑釁行為」。

布林肯在演講中說：「中國是唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也有越來越多的經濟、外交、軍事和技術實力來做到這一點的國家。北京的願景將使我們遠離過去75年來維持全球如此多進步的普世價值觀。」

(綜合報導)

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