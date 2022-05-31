槍枝管制爭論不休 美國兩黨難有共識

美國槍擊案件一波未平，一波又起！繼4日12日的布魯克林地鐵、水牛城超市與美國南加州日內瓦長老會教堂槍擊案，24日再度驚傳德州大規模槍擊案，血染校園，造成社會動盪不安。美國近期槍枝管理爭議不休，憲法第二修正案再度登上檯面。自詡為文化融爐的美國，境內的槍枝政策制定、白人種族主義以及政治衝突仍須進一步治理與監理。

美司法部決議徹查

德州尤瓦爾迪市羅布小學24日發生惡性槍擊事件，執法的警方難辭其咎。根據《路透社》報導，美國司法部於29日宣布，將徹查槍擊案的來龍去脈，並嚴格審查執法部案發當日的應對措施。

德州校園槍擊案當天，警方竟於事件發生後一小時才將兇手擊斃，警方的疏失引起民怨，美國司法部發言人柯利(Anthony Coley)表示將執行「關鍵事件審查」（Critical Incident Review），提供該事件的獨立說明，作為日後的前車之鑑。

人民活在恐懼中

14日下午2時在紐約水牛城超市驚傳大規模槍擊事件，十人死亡，三人受傷，兇手為年僅18歲，自稱為法西斯與極端白人種族主義者的甘德倫（Payton Gendron），根據《BBC》報導，紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，兇手的反社會人格恐由網路上的極端仇恨言論所助長，因種族主義而起的犯罪又增添一樁，加劇了白人與黑人之間的鴻溝與對立。

而水牛城超市槍擊案發生不到兩天，美國南加州日內瓦長老會教堂15日又驚傳大規模槍殺事件，造成1死5傷，兇嫌周文偉出自「政治動機」犯案，因不滿兩岸的政治關係，便以支持台灣本土意識者為攻擊目標，兩岸敏感議題埋下恐怖攻擊種子。

紐約人歷經諸多槍擊案件，4月12日的布魯克林地鐵槍擊案，嫌犯詹姆斯在地鐵車廂內部放置煙霧彈，至少開了33次槍，造成十人死亡 ，目前犯案動機尚未釐清，但可確定的是，在槍枝管理尚未取得共識前，美國人仍活在恐懼中。

兩黨難有共識

美國槍枝議題陷入政治角力，共和黨反對槍枝管理改革，根據《BBC》報導，德州州長艾伯特(Greg Abbott) 反對並質疑槍枝管理管控，認為儘管伊利諾伊州擁有嚴格的槍枝管控法，槍擊犯罪率仍居高不下，但根據2017年的芝加哥警察局報告，該州的槍枝多來自於槍枝管控法較為寬鬆的州。

美國憲法第二修正案保障公民持槍權，但該法是保護擁槍自重的權利，抑或是助長持槍犯案，一直是美國長久的問題。美國總統拜登表示，美國憲法第二修正案「不是絕對」，他敦促國會立法「終結槍枝暴力屠殺」，然而在靠攏共和黨勢力的德州，相關槍枝管理法恐難以通過。







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