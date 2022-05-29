德州小學槍擊案兇手曾威脅會性侵女網友 揚言到對方學校開槍

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學5月24日發生槍擊案，造成21人死亡，包括19名學童及兩名教師。美媒28日公布他們訪問兩名女網友的內容，她們表示，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在行兇前曾在網上威脅會姦殺她們，以及到學校開槍。

美國有線新聞網絡（CNN）28日稱，加州19歲女網友羅賓斯（Amanda Robbins）表示，她拒絕拉莫斯的性要求後，拉莫斯在透過社交應用程式Yubo直播時威脅會到她家破門，並強姦和謀殺她。羅賓斯說，她目睹拉莫斯曾以類似的性侵犯和暴力行為威脅其他女網友。

羅賓斯指，她數次向Yubo舉報拉莫斯並封鎖他的帳戶，但拉莫斯仍能透過直播發表猥褻言論。她說：「（Yubo）說，如你看到任何不能接受的行為，可向他們舉報，但他們什麼也沒做。」

18歲的加拿大女網友漢娜（Hannah）稱，拉莫斯曾在透過Yubo直播期間，威脅會到她的學校開槍，以及姦殺她和她的母親。拉莫斯也曾在直播時展示他床上的槍。她於是在4月初時向Yubo舉報拉莫斯，他被暫時禁用Yubo，但之後獲恢復使用權。

Yubo發言人發聲明指，公司對無法用言語形容的損失深感悲痛，並正全力配合執法部門的調查。Yubo說，他們重視用戶安全，並正調查一個已被封鎖的帳戶。

延伸閱讀：

德州槍擊｜槍手傳躲課室壁櫥靜待執法人員 踢開櫃門後擎槍開火

德州槍擊｜醒目女童抹血詐死騙過兇徒 得悉警方「這樣」立即飆淚

文章授權轉載自《香港01》