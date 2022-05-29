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暗戀閨蜜11年！她為愛變性 擺脫保守家庭勇敢示愛成眷侶

香港01／ 撰文／石欣桐
美國有位女生在中學時期就開始愛上一位同性閨蜜，但因家人偏向保守未能接受，之後她竟然選擇去做變性手術，再迎娶好友。（Aaron C＠FB）
美國有位女生在中學時期就開始愛上一位同性閨蜜，但因家人偏向保守未能接受，之後她竟然選擇去做變性手術，再迎娶好友。（Aaron C＠FB）

雖然說愛情無分年齡、種族、性別界限，但始終愛情不只是兩個人之間的事，萬一家人反對，也會令兩人之間的感情很難維繫！美國就有位女生在中學時期就開始愛上一位同性閨蜜，但因家人偏向保守未能接受，之後她竟然選擇去做變性手術，再勇敢向對方表白！最終也得到對方答應正式開始交往，最後兩人更步入禮堂，結婚成終生伴侶，由閨蜜變成夫妻！

暗戀閨蜜11年 曾遭家人反對

現年25歲的Aaron Capener和26歲的Kayla，自中學開始已是很好的摯友，兩人會互相分享心事，像孖公仔般經常一起外出遊玩。當年只有14歲，還是女性的 Aaron 漸漸開始發現自己對 Kayla 的感情並不是純友誼，是喜歡甚至愛上了對方。不過因為 Aaron 擔心對方接受不到同性戀，所以只把情感暗藏在心底裡！

Aaron 的家人亦相對較保守，也是虔誠的教徒，而教會亦是無法接受同性戀！他曾向家人坦承過自己是同性戀者，但家人無法接受，更叫她要認真禱告及到教會尋求牧師治療，望改變女兒的性取向，令 Aaron 感到失望與傷心！

為愛變性做男人 由閨蜜變夫妻結局超感人

在 Aaron 16歲時，Aaron 毅然離開這個保守家庭，到其他地方生活，但後來 Aaron 發現自己並不能放下 Kayla，為了追求愛情，Aaron 竟然下定決心做變性手術，因為只有變了性做男人才能令她追求 Kayla 無阻礙！

完成了變性手術，Aaron 返回家鄉，相約 Kayla 外出散步。在散步時，Aaron 鼓起勇氣輕吻了 Kayla 一口，並向她表白，Kayla 今次答應了！之後兩人就開始交往，更在註冊結婚組織家庭，Aaron 的家人也沒有再嚴厲反對，在朋友及家人的祝福下步入禮堂結婚，故事結局超感人！

Aaron與Kayla自中學開始已是很好的摯友。（Aaron C＠FB）
Aaron與Kayla自中學開始已是很好的摯友。（Aaron C＠FB）

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文章授權轉載自《香港01》

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