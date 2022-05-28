快訊

郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

今年逾千人染疫亡！今127死亡含2男童 因腦水腫、腦腫瘤不治

直播／本土+80835！ 中重症+408、死亡+127 雙創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德州小學槍擊案 當地警方沒衝、還不讓聯邦探員攻進去

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國德州尤瓦爾迪市羅布小學24日發生槍擊案，據稱當地警方告知趕到現場的聯邦執法部門探員等候跟不要進入校園，聯邦探員半小時後決定無視他們的指示、自行尋找槍手。美聯社
美國德州尤瓦爾迪市羅布小學24日發生槍擊案，據稱當地警方告知趕到現場的聯邦執法部門探員等候跟不要進入校園，聯邦探員半小時後決定無視他們的指示、自行尋找槍手。美聯社

美國德州尤瓦爾迪市羅布小學24日發生槍擊案，據2名聯邦執法部門高層官員說法，前往現場對付兇手拉莫斯的聯邦探員卻被當地警方告知等候跟不要進入校園。直到大約半小時後，聯邦探員們決定無視警方的指示、自行尋找槍手。

據報導，拉莫斯上午11時33分進入校園後不久開槍行兇。NBC新聞引述官員的說法指出，美國海關與邊境保護局（CBP）戰術部門「邊境巡邏隊戰術單位」（BORTAC）與美國移民及海關執法局（ICE）下轄國土安全調查處（HSI）的探員則於12時整至12時15分之間抵達現場，當地執法部門要求他們等候，隨後指示HSI探員幫忙把孩子拉出窗戶。

報導指出，攜帶戰術裝備的BORTAC小組一開始沒有朝著槍手移動。然而，大約30分鐘過去後，聯邦探員選擇出於自願率領校園內的「許多」（stack）警員拿下槍手。

一位了解羅布小學槍擊案應對的邊境巡邏隊消息人士告訴Yahoo News，到場的BORTAC小組敦促當地警方讓他們衝進校舍，「我們被告知等待，我們被告知等了又等，小組想要進去，但你必須了解，CBP不是主導機構，所以他們必須要等，現在看看發生了什麼事」。

德州公安部長麥克勞（Steven C. McCraw）27日表示，當拉莫斯開火至少1個小時之際，尤瓦爾迪聯合獨立學區（Uvalde Consolidated Independent School District）的警察局長阿雷東多（Peter Arredondo）阻擋了至少19名警員攻入羅布小學。麥克勞說，阿雷東多相信拉莫斯已經自行設置路障，且孩子們沒有受到主動威脅。

美國 小學 槍擊 德州

延伸閱讀

槍手闖校逾1小時 德州警沒動作

德州兇嫌校園濫射「部分警先救兒女 未阻槍手」

轉角Daily／德州校園槍擊：警察延誤失能的「致命90分鐘」？

德州槍手反鎖教室濫射1小時才遭擊斃 警方挨轟沒作為

相關新聞

「拜託立刻派警察」 德州小學槍擊案 學生報案紀錄曝光

紐約時報報導，美國德州尤瓦爾迪市（Uvalde, TX）的羅布小學24日發生槍擊案時，一名4年級的女學生撥通報案電話，她...

血洗德州小學釀21死 槍手躲教室衣櫥內伏擊警察

美國德州小學24日發生槍擊案，造成21死17傷悲劇，最新消息指出，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）作案後...

德州小學槍擊案 當地警方沒衝、還不讓聯邦探員攻進去

美國德州尤瓦爾迪市羅布小學24日發生槍擊案，據2名聯邦執法部門高層官員說法，前往現場對付兇手拉莫斯的聯邦探員卻被當地警方...

德州小學槍擊案 11歲女童抹血裝死逃過一劫

美國德州的洛伯小學24日發生槍擊案，共21名師生遇害，但有一名11歲女童用朋友的血塗在自己身上裝死，倖存了下來

全國步槍協會年會演說 川普挺持武抗「邪惡」

美國德州3天前發生校園槍擊，使得加強槍枝管制呼聲再起，前總統川普今天在全國步槍協會年會表態反對管制，並說應讓正派人民擁有...

民調支持身家調查 不贊成限縮擁槍

美國德州小學發生廿一人喪命的嚴重槍擊案後，全國再度響起的限槍呼聲並沒有給共和黨人帶來明顯壓力，因為多數民眾不贊成限縮擁槍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。