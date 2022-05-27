布林肯將發表中國政策演說

（德國之聲中文網）美國官員透露，美國國務卿布林肯在周四的講話中將提出與北京競爭舉措的三大支柱，以確定21世紀的經濟和軍事平衡。雖然俄羅斯被美國視為對國際穩定構成最嚴重和最直接威脅，官員們表示，美國政府認為中國的威脅更大，並正在整合資源和盟友，以抗衡中國在世界各地日益增長的自信。官員們也承認，美國針對中國的直接影響力有限，華盛頓將專注於塑造中國周邊的戰略環境。

官員們不願意對美聯社透露姓名。布林肯於周四（5月26日）在喬治·華盛頓大學發表重要政策演講，詳細闡述拜登政府對華政策。美國總統拜登剛剛結束了對日韓的訪問。拜登在亞洲之行發表講話時曾表示，若中國侵犯台灣，美國將在軍事上介入。這引發各界關注，因為這似乎打破了美國長期以來對台灣奉行的“戰略模糊”政策。不過白宮在拜登發言後迅速表示美國的立場沒有改變。官員們說，布林肯將在講話中重申美國沒有改變立場，華盛頓仍然堅持"一個中國 "政策。

布林肯還將說明，全球對俄羅斯入侵烏克蘭的回應應被視為一個模板，來對抗北京塑造一個新的、不可預測的世界秩序之企圖。他還會指出，中國是一個有意願並具有經濟、技術、軍事和外交實力來推動實現一個不同國際秩序的國家。美國政府打算利用其敦促盟友支持烏克蘭對抗俄羅斯方面取得的成功，使美國的盟友和伙伴結盟，以此對抗中國。

一名預先看過演講稿的美國高官對法新社透露，與特朗普執政的粗暴做法不同，布林肯將避免談論一場全面性的全球沖突，也不會要求其他國家回避中國。他說：“這不是一場新冷戰，不是要把世界劃分為僵化的意識集團……不是為了遏制或壓制任何強權，而是維護和振興國際秩序。“

中國努力擴大影響力的最新行動引起美國和其它民主國家的關注。中國外長王毅本周四開啟對太平洋8國訪問，北京希望能夠在此行達成涵蓋廣泛的全面協議。王毅的首站是所羅門群島。

上個月中國與所羅門群島簽署了一項安全協議。澳大利亞、新西蘭和美國均表達了擔憂，因為洩露條款顯示，它將允許中國軍艦在所羅門群島停靠。還有說法稱，所羅門允許中國在該國建立軍事基地。但是所羅門群島和中國官方均表示沒有建立軍事基地的計劃。

布林肯原定於5月初在喬治·華盛頓大學發表這場演講，但因感染新冠病毒而推遲了到了月末。

（美聯社，法新社）

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