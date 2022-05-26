調查：誰是道德榜樣？ 政治人物最低

大多數美國人的道德榜樣來自家人與基督教信仰。最新調查結果顯示，美國民眾日常生活的行事榜樣主要是家人，佔8成，最低的則是政治人物或網紅。

家人為榜樣

據《基督教頭條網》報導，德律撒新聞報與馬里斯特調查在今年初調查1,653位成年民眾後發現，79%的美國人表示學習道德榜樣來源是家人，66%認為是法律規範、65％認為是朋友，63%的信仰教導，57%來自於宗教領袖。

不過，學習道德榜樣中，是政治人物只佔16%，網紅人物也僅有12%，運動選手更佔不到1成。

信仰不影響職場

另外，調查也發現，86%的受訪者表示會為家人禱告，7成的人則會為同事禱告，會為政治人物禱告與任職企業比率只有43%及37%。除此之外，61%的人表示，信仰在職場上不會有任何影響，認為有極大影響的人佔15%，些微影響的比率則為22%。

對此，德律撒新聞報主編波伊德指出，「美國人對於同事了解他們個人的宗教信仰一事並不會介意，但絕大多數的人仍認為宗教信仰不應該影響商業決策。」

宗教多元有益包容

據《華府監察報》報導，美國跨信仰組織總裁帕特爾表示，「當企業積極採納宗教多元性時，這對社會有好處，有利於包容，也有利於獲利。」

調查也發現，在18~29歲的年輕人中，有68%認為信仰與職場無關。至於在選擇社交媒體平台方面，年齡因素比信仰更重要，45-59歲的民眾主要選擇使用Facebook，18-29歲的人則鍾愛YouTube。

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