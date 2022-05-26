快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查：誰是道德榜樣？ 政治人物最低

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
多數美國人學習道德榜樣來自於家人而非政治人物。(Photo by stingrayschuller on Flickr used under Creative Commons license)
多數美國人學習道德榜樣來自於家人而非政治人物。(Photo by stingrayschuller on Flickr used under Creative Commons license)

大多數美國人的道德榜樣來自家人與基督教信仰。最新調查結果顯示，美國民眾日常生活的行事榜樣主要是家人，佔8成，最低的則是政治人物或網紅。

家人為榜樣

據《基督教頭條網》報導，德律撒新聞報與馬里斯特調查在今年初調查1,653位成年民眾後發現，79%的美國人表示學習道德榜樣來源是家人，66%認為是法律規範、65％認為是朋友，63%的信仰教導，57%來自於宗教領袖。

不過，學習道德榜樣中，是政治人物只佔16%，網紅人物也僅有12%，運動選手更佔不到1成。

信仰不影響職場

另外，調查也發現，86%的受訪者表示會為家人禱告，7成的人則會為同事禱告，會為政治人物禱告與任職企業比率只有43%及37%。除此之外，61%的人表示，信仰在職場上不會有任何影響，認為有極大影響的人佔15%，些微影響的比率則為22%。

對此，德律撒新聞報主編波伊德指出，「美國人對於同事了解他們個人的宗教信仰一事並不會介意，但絕大多數的人仍認為宗教信仰不應該影響商業決策。」

宗教多元有益包容

據《華府監察報》報導，美國跨信仰組織總裁帕特爾表示，「當企業積極採納宗教多元性時，這對社會有好處，有利於包容，也有利於獲利。」

調查也發現，在18~29歲的年輕人中，有68%認為信仰與職場無關。至於在選擇社交媒體平台方面，年齡因素比信仰更重要，45-59歲的民眾主要選擇使用Facebook，18-29歲的人則鍾愛YouTube。

【更多精采內容，詳見

美國

延伸閱讀

拿小網紅私密照當宣傳 不雅片群負責人判4月再賠35萬

23歲網紅卵巢癌末期過世 發現這症狀腫瘤已15公分

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

人造肉商衝銷售 打網紅牌

相關新聞

布林肯發表中國政策前夕 共和黨人呼籲堅定對台防衛承諾

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）預計將於美東時間星期四（5月26日）發表有關中國政策的重要演說。國會兩...

德州槍手18歲合法買槍 擁槍團體避談川普仍挺

美國德州昨天發生釀成21死的校園槍擊案，「全國步槍協會」（NRA）因鼓吹擁槍再遭批評。協會今天發聲明向家屬致意，但未提及...

調查：誰是道德榜樣？ 政治人物最低

大多數美國人的道德榜樣來自家人與基督教信仰。最新調查結果顯示，美國民眾日常生活的行事榜樣主要是家人，佔8成，最低的則是政治人物或網紅...

德州槍手安靜孤僻 友：他曾一刀一刀割傷臉

德州校園槍擊案18歲槍手拉莫斯(Salvador Rolando Ramos)濫殺無辜、遭擊斃次日，他的祖父和母親都說，拉莫斯「不是暴力的人」，只是很安靜、孤僻。親友則說，拉莫斯曾因口吃遭霸凌，性格越變越暴戾，家庭生活也令人擔憂；鄰居和親友都提到，拉莫斯與吸毒的母親關係惡劣，兩個月前他搬去祖母家前，曾有八名警察前來處理這對母子的口角爭執。

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日發生的槍擊案，造成19名學童及...

「首位華裔女性」拜登提名潘愉 任DC巡迴上訴法院法官

拜登總統25日提名華盛頓特區聯邦地區法院華裔女法官潘愉(Florence Pan)，接任最高法院大法官凱坦吉．傑克森(K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。