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闖德州小學釀21死！18歲槍手母親：他不是個暴力的人

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。法 新社
美國德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。法 新社

美國德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。

每日郵報報導，拉莫斯的母親雷耶斯（Adriana Reyes）表示，自己對兒子在德州洛伯小學（Robb Elementary School）造成的殺戮事件感到「驚訝」，雖然她承認拉莫斯「獨來獨往、沒有很多朋友」，但堅持否認外界關於母子之間有不良關係的報導，並強調「我兒子不是一個暴力的人、我對他的所作所為感到驚訝」。

在接受每日郵報獨家採訪時，雷耶斯並未提到她是一名吸毒者、以及拉莫斯離開他與祖母岡薩雷斯（Celia Gonzalez）一起生活。

拉莫斯買了2支AR-15突擊步槍並在社群媒體上吹噓，更暗示他會犯下暴行，24日作案前更先開槍射殺祖母岡薩雷斯，後者緊急送醫後仍未脫離險境。此外，拉莫斯的祖父透露「家人不知道他上周合法購買2把武器」，並聲稱自己的孫子是個「安靜的少年、大部分時間都獨自待在房間裡」。

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