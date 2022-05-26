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布林肯將說明中國政策 國務院：談如何與中國競爭

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。本報資料照片
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。本報資料照片

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日將發表中國政策演說，國務院發言人普萊斯（Ned Price）25日表示，未來十年將是美中競爭的決定性十年，布林肯將說明拜登政府的做法。

布林肯26日上午將在喬治華盛頓大學演說，說明拜登政府的中國政策，備受關注。

普萊斯表示，布林肯將描述美國對中華人民共和國的做法。

普萊斯表示，美中作為可能形塑國際格局的雙邊關係，未來十年，在方方面面的領域，都可能是美中競爭的決定性十年，美國與盟友夥伴聚焦在俄羅斯侵略烏克蘭議題時，美國也持續關注中國帶來的長期挑戰，布林肯會透過明天演講說明要如何達到這項目標。

白宮2月公布的印太戰略將「與中國競爭」列為急迫挑戰，布林肯擔任國務卿以來，曾稱中方為「最大競爭者」以及「最大地緣政治考驗」。

布林肯主張，美中交往必須從實力出發，他曾說，「我們與中國的關係，該競爭時要競爭，可合作時合作，如果一定要敵對就敵對。」

布林肯 美國 拜登

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