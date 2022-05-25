垃圾屋滿是鼠蟲糞！腐臭揭4童居住最小2歲 父母涉虐兒被捕

看照片已像聞到臭味！美國德州有公寓日前傳出惡臭令鄰居起疑報案，警方到場嗅到「獨特腐臭味」，原以為單位內藏有屍體，開門發現整間公寓布滿垃圾、老鼠、昆蟲及糞便，警員走入屋內更有老鼠完全不怕人，在他們腳上跑來跑去；更驚覺的是，屋內竟住了4名年齡介乎2歲至13歲的兒童。警方形容該公寓是他們見過最嚴重的危害兒童環境，4孩的父母現涉嫌4項虐兒罪被捕。

德州貝克薩市（Bexar）警方周一（23日）交代1宗虐兒案。當地東北部1間公寓因發出濃烈惡臭，鄰居起疑下報案。警員形容到場嗅到一陣「獨特腐臭味」，原以為公寓內藏有屍體，未料一開門發現是恐怖垃圾屋！

據警方發布圖片，公寓內部非常髒亂，看似未曾清潔過，單位內塞滿食剩飯菜、垃圾，地上有一些啡色疑似糞便痕跡，滿地垃圾多到無法看見地板，牆身能見到一隻隻黑色的蟲。警方指現場有大量昆蟲及老鼠，入屋時老鼠在他們腳上爬來爬去，現場還有不少動物糞便，但最令他們意外的是單位內有4名年齡介乎2歲至13歲的孩子居住。當時最年長的13歲孩子不在家，屋內的8歲女孩告訴警員，她經常因頭痛請病假，而最年幼的2歲寶寶看起來沒有營養不良。

公寓環境極度惡劣，警方形容是他們見過最嚴重的危害兒童環境，幸好4名兒童健康狀況良威好，且有證據表明他們平日的確生活在屋內，惟父母明顯無法妥善照顧。37歲媽媽丹尼爾（Danielle Kinsey）及33歲的爸爸保羅（Paul Kinsey）雙雙被捕，其中女疑犯是4名孩的生母，男疑犯則是來自歐洲的非美國公民，是2名較年幼孩子的生父，夫婦各被控4項惡害兒童罪名。鄰居指夫婦平日多留在家中，鮮有出門露面，但半夜常聽到小孩玩耍聲音。

警方透露女疑犯在醫院擔任助理，理應有更多衛生常識，而且夫婦也無理由囤積垃圾，因為該區有定期垃圾清理服務。兒童保護機構正介入處理，正安排4名兒童到親友家暫住。

網民看到照片稱光看已「聞」出現場惡臭，「幸好他們能離開這個可怕的地方」、「太惡心了」，甚至認為2疑犯根本不應生育，「感激有鄰居報案」。不過，亦有網民認為孩子沒有受到虐打，他們的父母可能有心理健康問題，需要心理支援多於指責。

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文章授權轉載自《香港01》