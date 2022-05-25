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德州小學槍擊案釀21死！18歲槍手先殺祖母再闖學校作案

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。路透
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。路透

美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命，據了解，槍手已在與警方交火過程中遭到擊斃。

美聯社報導，德州州長艾波特證實，槍手為18歲的拉莫斯（Salvador Ramos），他當時帶著手槍以及可能還有一把步槍，進入位在尤瓦爾迪（Uvalde）的羅伯小學（Robb Elementary School），動機尚不清楚，但確定拉莫斯是當地拉丁裔社區的居民，是尤瓦爾迪高中的學生。

英國每日郵報報導，受害學童的年紀介於7至11歲之間。艾波特表示，事件約發生於當地時間上午11時32分，槍手獨自作案，在前往小學作案之前，槍手先開槍射殺自己的祖母，槍手的祖母已被緊急送醫，目前仍在搶救中。

據了解，槍手在進入學校前先棄置一輛皮卡車，並與趕往現場的警員發生槍戰，其中兩名警員受傷，但預計沒有大礙。此外，還有13名學童正在醫院接受治療。

州參議員古鐵雷斯（Roland Gutierrez）指出，槍手的社群媒體上充斥著他在18歲生日時合法買槍的照片。並曾在Instagram上的一張槍枝照片標註某位女子，並傳訊息給對方說，「我想告訴你一個小秘密。感謝我標註了你。」但對方顯然與他不熟識。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）發推文說，總統拜登已聽取德州小學校園槍擊事件簡報，預計於當地時間今晚8時15分在白宮向全國發表談話，白宮已降半旗哀悼。

這起槍擊事件是德州史上最嚴重的一次，2018年時，德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）一名學生在學校開槍濫射，造成10人死亡；2019年時，德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪（WalMart）賣場的槍擊事件造成至少23死。

美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少21死，是德州史上最嚴重的一次槍擊事件。法新社
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少21死，是德州史上最嚴重的一次槍擊事件。法新社
德州州長艾波特證實，槍手為18歲的拉莫斯（Salvador Ramos）。截自IG
德州州長艾波特證實，槍手為18歲的拉莫斯（Salvador Ramos）。截自IG

德州 槍擊 小學 美國

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