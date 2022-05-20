美國加州教會槍擊案釀1死5傷 凶嫌周文偉是什麼人？

美國南加州教會槍擊案造成台灣僑民1死5傷，引發美國華人社群及台灣社會的高度關注。美國警方將凶嫌、現年68歲的台灣移民周文偉（David Wenwei Chou）所犯的槍擊事件，初步定調為「出於政治動機的仇恨事件」，最重可能面臨死刑。

周文偉為何犯下大規模槍擊案件？美國聯邦調查局（FBI）仍在朝「仇恨犯罪」調查中，前因後果仍需等待結果出爐。台美社群驚愕的同時，周文偉的身份背景也被一一披露。

根據駐洛杉磯台北經濟文化辦事處，周文偉1953年出生於台灣，父母在1948年後移民台灣的他，是所謂的外省人第二代，出生、成長於台灣，其後移民美國。美國警方透露，他長居於內華達州拉斯維加斯。

5月15日，他遠從內華達州到加州橘郡的台灣長老教會，隻身持槍犯案。在這之前，周文偉人生正遭遇重挫。他在拉斯維加斯的鄰居歐瑞亞納（Balmore Orellana）向《洛杉磯時報》表示稱，周的妻子去年12月離開美國，返回台灣接受癌症治療，並打算與他離婚，「周文偉的世界已經崩塌」。

該鄰居表示，周文偉以賭場保安為職，但收入付不起房租。據台灣媒體指出，周文偉曾出版《調酒師的聖經》等多本書籍，是名專業調酒師。他在書上的簡歷自稱曾在台灣的南臺科技大學、輔仁大學等校授課，書本提及台灣都以「中國台灣」稱呼。序言還稱，希望藉由自身經歷，促進兩岸統一。

這顯然呼應了周文偉的政治立場。歐瑞亞納指出，周文偉出生台灣，但他認為自己是中國人，且認同「中國和台灣是一個國家」。美國警方初步調查亦表明，周是因為「不滿台灣與中國的緊張關係」，並對台灣社群懷有仇恨。

《世界日報》週四（19日）表示，該報社於5月16日收到周文偉寄出名為《滅獨天使日記》的7冊影印文件及隨身碟，已交給警方，並稱因涉及仇恨政治，「不報導其中內容」。

另外，周文偉曾經參加「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的活動照片曝光，外界揣測他是該組織成員。

和統會會長顧雅文在接受《中評社》訪問時證實與周文偉確實曾有接觸，但否認了周文偉是該會現有成員。他稱對周文偉的極端行為表示強烈譴責，並表示當年「發現周的思想『太偏激』，因此就和他保持距離了」。

個性孤僻、與朋友少互動

《世界新聞網》轉述認識周文偉的人指出，當年大家知道周文偉妻子家境富有，是彰化員林望族，但因年代久遠，並不知其近況如何。有台灣電視媒體赴周文偉在台灣台中的老家，據鄰居表示，周文偉曾於2018回台變賣房子，並稱「當年周文偉回台灣就非常孤僻，不會主動講話，周遭的人也幾乎沒有和他有互動」。

根據《美國國家公共廣播電台》報導，周文偉2月時在美國搬入一間有四房的屋子，他的室友戴維斯（Jordin Davis）表示，周文偉平時人不錯，但兩人幾乎很少交談。周文偉就是「回家睡覺，洗個澡，然後去上班，一遍又一遍地重複，」戴維斯說。

不過戴維斯指出，在不到兩週前的一次談話中，周文偉談到台灣，他覺得台灣政府腐敗，不喜歡島上人民對領導層的同情。戴維斯說：「他讓自己看起來就是個政治難民」。

「政治仇恨」從何而來？

周文偉的行徑被美國當局稱是「出於政治動機的仇恨犯罪」，但這樣的政治動機從何而來？台灣《上報》總主筆陳嘉宏週三（5月18日）發表文章稱周文偉是取自於中國共產黨「不放棄武力犯台」的大一統主張，也模仿自藝人方芳那種「打它（台灣）兩巴掌才知厲害」的君父思想，及「鄙視台灣民主卻稱羨中國強大」的言論當中得到啟發。

他寫道：「長期放任這些恃強凌弱、攻訐民主的仇恨言論到處流傳，最終成為鑄鍊周文偉這種變態人格的溫床。」

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則在臉書評論該事件時指出，周文偉的思想偏激應與接受仇恨教育有關，並稱之為「喝狼奶長大的孩子」。該形容詞是中國學者袁偉時用來指中國中學歷史教科書中所傳達的意識形態，是讓年輕學子無法認清歷史真相的根源，使年輕學子「吃狼奶」。

矢板明夫指出，「遺憾的是台灣也有類似現象。」他寫道，「支持兩岸統一」是一種政治觀點，沒有對錯，但如果這種主張建立在仇恨上，就很容易出問題。蔣介石以及中共等威權體制，都習於把自己的思想主張，附加在仇恨之上，為了達到政治目的，不惜從肉體上消滅持不同政見者。

（綜合報導）

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