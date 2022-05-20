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美國爆發嬰兒奶粉缺貨潮 女子「掃空貨架」挨網炮轟自私

聯合新聞網／ 綜合報導
美國嬰兒奶粉持續缺貨，卻有女子將超商奶粉全數掃空，引起公憤。示意圖／ingimage
美國嬰兒奶粉持續缺貨，卻有女子將超商奶粉全數掃空，引起公憤。示意圖／ingimage

美國正深陷配方嬰兒奶粉缺貨的泥沼，焦急的父母們被迫跨州消費，用高昂的價格支付奶粉費用。近日在網上就曝光一則影片，有兩位母親因搶購奶粉爆發口角，其中一位女子指控對方將貨架上的奶粉全部掃空，讓其他媽媽沒有奶粉可買，影片上傳到TikTok後引來各路網友爭論。

根據每日郵報報導，在美國麻薩諸塞州（Massachusetts）的零售商店裡發生一起口角衝突，起因於一位母親目睹另一名女子的購物車裡塞滿數十罐奶粉，於是將畫面拍攝下來，並出聲勸阻對方：「妳有一整車，看看架子，我家裡有一個孩子要餵，但妳把整個貨架都清空了！」、「妳一次來買所有的配方奶粉，今天有些孩子需要配方奶粉，他們買不到，因為妳只是買了它來囤積」。

面對指責，該名女子僅回應，她也是一位母親，而且付錢購買，隨後便繼續購物。沒買到奶粉的母親十分氣憤，決定將影片曝光，並稱這樣的人就是導致嬰兒配方奶粉嚴重短缺的原因。

事實上，美國奶粉供應鏈自去年起就深受疫情影響，因勞動力、原材料不足等問題出現短缺。今年2月，又因生產大廠亞培（Abbott）被檢測出細菌污染，召回旗下三項產品，並關閉位於密西根州的主要工廠，導致全美出現嚴重的嬰兒奶粉缺貨潮。

該影片掀起網友熱烈討論，不少人批評這名女子過於自私，「遇到這種人，我會從她的購物車裡拿出幾瓶」、「她錯在沒有想過還有別人需要」、「我跑了15家店才買到一瓶」、「真噁心人怎麼這麼自私」。也有人懷疑她一次買這麼多是為了牟利，「她可能計畫轉賣出去」、「她打算以兩倍價格出售吧」。

許多網友質疑，店家為何不限制每人的購買上限，但有眼尖的網友發現，貨架上其實已經標明數量限制，「貨架上的標牌上有寫著由於短缺而有限制，應該不會讓她全部拿走」、「我去過這間超商，貨架有寫一人只能買四罐」。

@chopnedits

Full video of the real #formulashortage going on. Filmed in Massachusetts. (Ask before using). NY has completely empty shelves in the locations I just went to as well.

♬ original sound - Chopnedits

嬰兒 美國 亞培 零售業

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