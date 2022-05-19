楊潔篪蘇利文臨時通話 反台獨外中警告美不得干擾20大

白宮週三(5月18日)宣布，美國國家安全顧問蘇利文當天與中共中央政治局委員兼負責外事的最高官員楊潔篪通了電話。

白宮的聲明說，這次通話是3月14日雙方在意大利羅馬會晤之後的又一次接觸，討論的焦點是地區安全問題和核不擴散問題。

白宮還表示，蘇利文和楊潔篪還討論了俄烏戰爭和美中關係中的一些具體問題。白宮並沒有提及是美中關係的哪些問題。

中共黨媒央視新聞證實了蘇利文和楊潔篪的這次通話，稱楊潔篪對「美方採取的一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行”提出了批評。楊潔篪表示，中方對此「堅決反對，並予以有力應對”。

楊潔篪還警告美國，如果執意打台灣牌，會「必將把局勢引向危險境地」。楊潔篪還表示，中方將會採取「堅定行動」維護自身主權和安全利益，「說到做到」。