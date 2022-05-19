拜登動用緊急權力 下令提高嬰兒奶粉供應、軍機運送

美國總統拜登周三（18日）以「國防生產法」賦予的緊急權力，下令提高嬰兒配方奶粉產量，同時動用軍方飛機運輸進口奶粉以緩解供應短缺。

白宮在新聞稿中表示，新舉措將使美國國內嬰兒奶粉生產商能夠獲得所需的原物料，並加快運送國外的奶粉庫存到美國。

拜登在推特上發布的影片中說：「我知道全國各地的父母都在擔心能不能找到足夠的嬰兒配方奶粉餵養寶寶。我也是為人父母和祖父母的人，了解壓力有多大。」拜登表示，他援用「國防生產法」是為了 「確保製造商獲得必要的原物料在國內生產安全、健康的嬰兒配方奶粉」。

彭博新聞指出，全美嬰兒配方奶粉供應短缺已成為白宮的最新危機，白宮一直苦於因應因新冠疫情引發的供應鏈瓶頸和通貨膨脹。拜登面臨來自國會兩黨議員的壓力，要求他迅速採取行動解決已經持續數月的奶粉短缺。所幸這次短缺問題關鍵所在的亞培工廠因食安問題受檢停工，現在已有進展，該廠恢復生產後，短缺問題可望加快緩解。