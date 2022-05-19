葉倫證實敦促拜登取消對陸部分關稅 助減緩通膨壓力

美國財政部長葉倫18日證實，她在拜登政府內部主張取消對中國大陸進口商品徵收的一些關稅，這些關稅「不是非常具有戰略意義」，但正在損害美國消費者和企業的利益。

路透報導，葉倫在七國集團（G7）財長和央行總裁會議前舉行的記者會上表示，內部正在討論有關美國前總統川普針對數千億美元中國大陸貨物徵收「301條款」懲罰關稅的議題。

葉倫說：「依我看來，其中一些關稅顯然對消費者和企業造成更大的傷害，在解決我們與中國大陸之間的實際問題方面不太具有戰略意義」。她指的問題是不公平的貿易做法、國安議題或供應鏈脆弱性。

路透周二援引消息人士的話報導，美國總統拜登的幕僚對於是否應削減大陸進口品關稅存在巨大分歧，在政府努力對抗通膨之際，拜登將不得不解決這場內部激辯。

消息人士說，葉倫等官員希望大幅削減這些關稅，而美國貿易代表戴琪則希望暫時維持關稅，以便發展出更廣泛的對陸貿易戰略，保護美國就業並因應中國大陸在全球市場中的行為。後者的做法甚至可能包含徵收新的戰略性關稅。

許多被徵收高達25%懲罰性關稅的商品，與川普政府針對中國大陸濫用美國技術和智慧財產權的301條款調查的目的幾乎沒有關係。在大陸對川普最初幾輪關稅進行報復後，美國對從自行車到服裝等中國大陸消費品徵收關稅。

葉倫曾表示，削減關稅可能有助於緩解通膨，但不太可能成為改變通盤局面的因素。

葉倫說：「所以我認為這不僅是因為通膨，還因為消費者和企業將因削減關稅受惠，但我們正在進行這些討論。」她表示她尊重在關稅政策辯論中聽到的意見，「有各種合理的擔憂。我們真的還沒有解決這個問題、就關稅的方向達成協議」。