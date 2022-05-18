拜登解除川普禁令 美、古關係改善

去年美國前總統川普卸任前，才剛給古巴新的一槍，將其列入恐怖主義黑名單；如今為了緩解與古巴關係，拜登17日宣布解除川普時期的限制，未來將促進古巴的簽證，放寬旅行、匯款限制。古巴人對此表示歡迎，因古巴仍處經濟危機中，留在該國不會有出路，放寬移民對他們是一大福音。

拜登恢復歐巴馬政策

美國與古巴的關係一直以來都是熱議題，考驗各任美國總統的外交方針，前前總統歐巴馬積極推動雙方關係正常化，但下一任的川普大反歐巴馬政策，更在自己卸任前，補上一槍「將古巴列為恐怖主義資助國黑名單」，拜登上任之初就高喊過，會恢復歐巴馬政策，緩解與古巴關係。

根據《國家公共廣播公司》報導，經過長時間的政策推拉，拜登17日終於宣布，取消川普時代對古巴的限制，包含旅行、匯款，更將積極促進古巴的簽證，允許包機與商業航班前往古巴哈瓦那以外的機場（以往川普時代，班機僅限往哈瓦那），另外取消川普時代的每季度一千美元家庭匯款上限，有助於在美的美籍古巴裔匯款回古巴給親人。

一名美國高官表示，拜登當局作法是考慮到破紀錄人數的古巴移民，且美國必須重視境內有很多合法公民是古巴裔的身份，拜登後續會繼續提升古巴人權、政治犯的待遇與勞工權利問題，像是他還在為取消古巴在恐怖主義黑名單而努力中。

古巴人表示歡迎

《古巴本土新聞網》報導，古巴官方聲稱「美國當局朝著正確方向邁出不完整的腳步」，外交部長羅里格斯批評的是美國還未修改禁運與黑名單免除。但古巴著名的反政府人士萊格拉則高喊支持，認為美國開放駐哈瓦那大使館、增加領事服務能力、允許匯款等政策，都是在提升古巴裔的權利。

考慮到古巴原先效率就低下的集中經濟模式，在疫情打擊下更惡化了該國的經濟危機，去年七月歷史性的民怨抗議就是絕望的表現，這些都是促使古巴寫下歷史性移民的原因，眾人深知留在古巴沒有出頭日，拜登這系列的放寬方針直擊古巴人內心。

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