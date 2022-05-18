快訊

國民黨徵召張善政選桃園 羅智強發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拜登解除川普禁令 美、古關係改善

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
美國總統拜登宣布，將取消前任總統川普對古巴的各項限制，古巴人反應普遍好評。(photo via Flickr, under CC licensed)
美國總統拜登宣布，將取消前任總統川普對古巴的各項限制，古巴人反應普遍好評。(photo via Flickr, under CC licensed)

去年美國前總統川普卸任前，才剛給古巴新的一槍，將其列入恐怖主義黑名單；如今為了緩解與古巴關係，拜登17日宣布解除川普時期的限制，未來將促進古巴的簽證，放寬旅行、匯款限制。古巴人對此表示歡迎，因古巴仍處經濟危機中，留在該國不會有出路，放寬移民對他們是一大福音。

拜登恢復歐巴馬政策

美國與古巴的關係一直以來都是熱議題，考驗各任美國總統的外交方針，前前總統歐巴馬積極推動雙方關係正常化，但下一任的川普大反歐巴馬政策，更在自己卸任前，補上一槍「將古巴列為恐怖主義資助國黑名單」，拜登上任之初就高喊過，會恢復歐巴馬政策，緩解與古巴關係。

根據《國家公共廣播公司》報導，經過長時間的政策推拉，拜登17日終於宣布，取消川普時代對古巴的限制，包含旅行、匯款，更將積極促進古巴的簽證，允許包機與商業航班前往古巴哈瓦那以外的機場（以往川普時代，班機僅限往哈瓦那），另外取消川普時代的每季度一千美元家庭匯款上限，有助於在美的美籍古巴裔匯款回古巴給親人。

一名美國高官表示，拜登當局作法是考慮到破紀錄人數的古巴移民，且美國必須重視境內有很多合法公民是古巴裔的身份，拜登後續會繼續提升古巴人權、政治犯的待遇與勞工權利問題，像是他還在為取消古巴在恐怖主義黑名單而努力中。

古巴人表示歡迎

古巴本土新聞網》報導，古巴官方聲稱「美國當局朝著正確方向邁出不完整的腳步」，外交部長羅里格斯批評的是美國還未修改禁運與黑名單免除。但古巴著名的反政府人士萊格拉則高喊支持，認為美國開放駐哈瓦那大使館、增加領事服務能力、允許匯款等政策，都是在提升古巴裔的權利。

考慮到古巴原先效率就低下的集中經濟模式，在疫情打擊下更惡化了該國的經濟危機，去年七月歷史性的民怨抗議就是絕望的表現，這些都是促使古巴寫下歷史性移民的原因，眾人深知留在古巴沒有出頭日，拜登這系列的放寬方針直擊古巴人內心。

【更多精采內容，詳見

古巴 美國 拜登

延伸閱讀

拜登赴水牛城悼槍案死者 痛批白人至上主義之毒

美國駐日大使：拜登訪日是對中國的警鐘

馬斯克：人民選拜登是想少點「鬧劇」 而非要改變美國

拜登簽署法案助我重返WHO 總統府誠摯感謝

相關新聞

華府直擊／好想贏川普！美民調專家腦力激盪要洗刷「失準」恥辱

美國今年逢期中選舉，幾乎天天都在做民調，美國總統拜登的施政滿意度穩定維持在4成低水位，特定議題的輿論反應隨著新聞發展起伏；日復一日照表操課中，美國民調專家正掀起方法論狂潮，「上窮碧落下黃泉」地貼近民意，盼一洗「民調失準」的奇恥大辱。...

拜登解除川普禁令 美、古關係改善

去年美國前總統川普卸任前，才剛給古巴新的一槍，將其列入恐怖主義黑名單；如今為了緩解與古巴關係，拜登17日宣布解除川普時期的限制，未來將促進古巴的簽證，放寬旅行、匯款限制...

「搖擺州」賓州初選 墮胎權前哨戰

年底的期中選舉除選出各州聯邦議員外，包含賓州在內部分州長也將改選；賓州州議會目前由共和黨占多數，州長則為民主黨籍，是著名...

半世紀來首場UFO聽證 美國防部：近20年通報件數變多

美國國防情報官員今天在半世紀來的首場「不明飛行物」（UFO）聽證會表示，過去20年UFO事件通報增加，國防部致力釐清這些...

為商業利益幫中國遊說川普！美司法部起訴賭場大亨永利

美國司法部17日起訴賭場大亨、永利度假村（Wynn Resorts）前執行長永利（Steve Wynn），指控他在201...

美國商團指控華府 未批准重要軍售削弱台灣防禦

英國「金融時報」報導，美國商業團體指控華府，只批准出售自認對台灣抵抗中國全面入侵不可或缺的武器，削弱了台灣的防禦能力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。