美加州教會槍擊案 牧師：我的心很痛

【台灣醒報記者竇興韻台北報導】政治使人瘋癲！美國南加州橙縣爾灣台灣基督長老教會於15日下午1點半左右發生槍擊案，造成台裔人員1死5傷；當局表示，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲台籍移民周文偉，疑似不滿中國和台灣之間的政治局勢而犯案。在場制伏嫌犯的台北南門教會牧師張宣信捎回台北的親筆信，可看出驚魂未定。

傷亡遺憾

根據目擊會友表示，由於事出突然，槍擊案發生時現場一片混亂，陪同很久沒到教會聚會的母親前來的醫師鄭達志，為阻止歹徒行兇，上前欲搶奪其槍枝時卻反遭開三槍躺臥血泊中，當場不治身亡；主禮講道的張宣信牧師機警趁兇手換彈匣的片刻，用椅子砸向兇手背部後，眾人才上前壓制，並臨時找到電線將其綑綁起來。現場另有至少5人受到槍傷，目前暫無生命危險。

鄭達志的父親在半年前剛過世，其母親一直無法走出傷痛。因為張宣信到當地探望，他特別陪母親前往禮拜，平日因為該教會是以台語聚會，平時鄭達志因語言的關係，並不在這個教會聚會，沒想到陪母親前往卻遇上槍擊，身後還留有兩名讀初中的兒女。

在案發後四個小時中，現場的會友一一接受探員問話，其中一位會友說，雖然兇手已被警察帶走，但是她耳中還一直響著開槍的共鳴聲，由此可見這起槍案對她身心的衝擊。





槍擊案發生時現場一片混亂。(網路截圖)

已展開仇恨犯罪調查

橘郡警方稱，嫌犯為住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，疑似不滿中國和台灣之間的政治緊張局勢而犯案。加州橘郡警長巴恩斯表示，凶嫌在座車內留有字條，內容與「他對台灣僑民的仇視」有關。聯邦調查局（FBI）表示，已針對這起帶有政治動機的凶案展開仇恨犯罪調查。

本報經比對消息發現，周文偉擔任拉斯維加斯統一促進會理事。拉斯維加斯統促會於2019年4月成立，其宗旨為「兩岸一家親」，是反獨、促統團體，周文偉當時擔任其理事。

張宣信牧師報平安

以下是張宣信牧師親筆捎回台北南門教會報平安代禱信的內容節錄：

「已經有幾晚無法入睡，…5/15如此美好的敬拜，如此歡樂的午宴，忙著與許多的好朋友分組照相，忽然間槍聲震耳欲聾，兇手連發可能有十發以上的子彈。我們因在與人照相，站在台上目睹兇手隨機式的瞄準人群開槍，一開始我以為是玩具槍空包彈，只為開玩笑嚇唬人，那時我甚至不知道要躲藏。」

「但愈看愈不對，我距離他約10-15步之遙，在他手上槍枝朝下之際，趕緊衝下台，隨手拿起一張椅子向他砸過去，兇手可能因我的舉動驚嚇到，他轉身舉手要擋我的攻擊時，側身跌坐地上，他的槍也脱手掉在我左手邊的地上，我怕他再去撿槍，我撲身奮力壓制住他的手，大聲請其他人來協助我壓住他的身體。」

「有三位弟兄一起來幫忙，並請人急電911，牧師娘也過來幫忙，我們一時找不到繩子，臨時用電線捆住他的腳，我看到那把槍外，地上還有一把刀，然後才驚嚇的看到受害的鄭醫師趴倒在我右前方，背部上有三個血跡的槍傷，已經一動也不動。」





約莫十分鐘大批荷槍實彈的警方才來到。(網路截圖)

與死者關係很好

「約莫十分鐘大批荷槍實彈的警方才來到，我不知道有多少人受傷，也太多的思緒、疑惑、眼淚⋯救護車怎麼來的那麼慢？…警方控制現場，我是最後被問訊的，因大批媒體等在外頭，我們留在案發現場的東西與車子都不能動，警方用Bus分批在我們到較遠的Shopping mall才放我們回去。」

「…我的心很痛，為年輕鄭醫師的媽媽與家庭，我與他的父母很親密，他的堂叔鄭俊郎醫師是我在Venture 牧會時的好朋友，因這層關係，我到ITPC牧會時與他父親鄭俊曉醫師也非常的要好。請特別為這家庭、其他受傷的人與我們全體的會友禱告。」

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