快訊

整理包／3類人明天起接種第四劑 8大QA一次查

水牛城槍擊案凶手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。圖／取自臉書
犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手為18歲的白人至上主義者詹德隆(圖中著軍服者)，警方已將他逮捕。圖／取自臉書

犯下紐約水牛城超市槍擊案的凶手為18歲的白人至上主義者詹德隆(Payton Gendron)，他在14日下午身著軍服、全副武裝，對超市內13人開槍，其中11人為非裔，造成10人喪生，3人喪生。

來自紐約州康克林(Conklin)的詹德隆在步槍上塗了罵黑人的N開頭髒話，他在下午2點30分走進位在黑人社區的Tops Friendly Market超市後大開殺戒，並全程網路直播

水牛城警方已將他逮捕，表示他配備了重武裝。地方檢察官表示，最快14日晚間控告他犯下多重一級謀殺罪。

伊利郡(Erie County)警長賈西亞(John Garcia)說，「這是純粹的邪惡，真正的種族仇恨犯罪」。

水牛 紐約 網路直播

延伸閱讀

獨／女星淚吐離婚驟變 國小女兒竟飆她髒話

屏東槍擊引爆兩派火拚？ 九如東港傳瘋狂倒車衝撞

北市槍擊案頻傳 市警局執行安城專案掃蕩黑幫

震驚！父開AK-47步槍射爆兒子口中香煙 影片瘋傳網控企圖謀殺

相關新聞

美智庫：北京若侵台 恐打到美本土

華府智庫新美國安全中心（ＣＮＡＳ）日前舉行一場北京侵略台灣的美中兵棋推演，結果顯示，美中一開始就會陷入僵局，解放軍未能有...

水牛城槍擊案凶手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手為18歲的白人至上主義者詹德隆(Payton Gendron)，他在14日下午身著軍服、...

至少10死3傷…紐約州水牛城超市槍擊 槍手著軍服行兇疑遭警擊斃

紐約州水牛城(Buffalo)的一座超市14日下午傳出槍擊案，至少八人喪生；當地警方在推特上發文，宣稱槍手已被逮捕；但國...

大廠壟斷、乏海外進口 美嬰兒奶粉荒短期無解

美國嬰兒配方奶粉短缺的問題，短期內似乎看不到盡頭。這場危機凸顯出，缺乏競爭的問題已延燒到美國經濟各領域，包括嬰兒食品等必...

美國東協峰會 分析：華府重視東南亞但成效待觀察

美國總統拜登首度與東協國家領導人在華府舉行峰會，並宣布任命美國駐東協大使。學者分析，這顯示華府看重東南亞也展現合作意願，...

貨架缺奶粉 無證客卻有？奶水引爆政治口水戰

受到供應鏈危機及產線汙染、召回產品影響，全國嬰兒奶粉出現缺貨潮，卻也衍生政治口水戰，傳出有大量嬰兒奶粉配送往美墨邊境地區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。