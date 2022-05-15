水牛城槍擊案凶手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

犯下紐約州水牛城超市槍擊案的凶手為18歲的白人至上主義者詹德隆(Payton Gendron)，他在14日下午身著軍服、全副武裝，對超市內13人開槍，其中11人為非裔，造成10人喪生，3人喪生。

來自紐約州康克林(Conklin)的詹德隆在步槍上塗了罵黑人的N開頭髒話，他在下午2點30分走進位在黑人社區的Tops Friendly Market超市後大開殺戒，並全程網路直播。

水牛城警方已將他逮捕，表示他配備了重武裝。地方檢察官表示，最快14日晚間控告他犯下多重一級謀殺罪。

伊利郡(Erie County)警長賈西亞(John Garcia)說，「這是純粹的邪惡，真正的種族仇恨犯罪」。