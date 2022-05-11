快訊

遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

確診怎麼辦？5千人居隔經驗幫你沙盤推演 必要準備一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會成立109年來終於有了第一位非洲裔女性理事─麗莎．庫克。美聯社
美國聯準會成立109年來終於有了第一位非洲裔女性理事─麗莎．庫克。美聯社

美國聯準會（Fed）成立109年來終於有了第一位非洲裔女性理事─麗莎．庫克（Lisa Cook）。參議院10日表決時，50位民主黨籍議員全部投下贊成票，加上副總統兼議長賀錦麗的決定性一票，通過這項重要任命案。總統拜登10日重申他支持Fed對通膨開戰，為升息大開綠燈。

庫克是密西根大學經濟學教授，在歐巴馬主政時曾擔任白宮經濟顧問委員會幕僚學者。她的任期為兩年，到2014年元月止。

庫克能說六種語言，她專攻「差別待遇造成的經濟成本」，研究領域涵蓋「種族暴力如何扼殺創新」及「貧富差距如何削弱產出」等。

Fed共有理事7人，包括主席及兩位副主席，缺員3人。拜登已經提名三位新理事補缺；除庫克外，另一位理事提名人菲立普．傑佛遜（Philip Jefferson）是戴維森學院院長，預料將能得到兩黨的支持而獲得任命；至於理事兼主管金融法規副主席拉絲金的提名案，已經因為民主黨議員曼欽反對而被撤銷，拜登已重新提名前財政部官員巴爾出任。

除了三位新人外，參院還須表決主席鮑爾的續任案，將可順利通過；另外參院4月已通過理事布蘭納德兼任主管貨幣政策副主席任命案。

拜登表示，對抗通膨是政府「首要的經濟挑戰」。他承諾白宮將採取行動抑制成本上升，也強調Fed是因應通膨升高的「要角」，暗示政府對物價上漲的憂慮，超過升息可能導致的經濟衰退。

美國3月整體消費者物價指數（CPI）年升8.5%；金融市場聚焦於11日將公布的4月CPI，經濟學者預估年升率將下降到8.1%。

拜登 Fed 美國聯準會

延伸閱讀

CNBC：拜登可能取消對中國大陸產品加徵關稅 以應對通膨

拜登簽署援烏「租借法案」 淺析法令背景及影響

日本：美國著眼5月下旬推出印太經濟架構

美烏情報分享外洩 美官員：拜登要國安官員封口

相關新聞

Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈

美國聯準會（Fed）成立109年來終於有了第一位非洲裔女性理事─麗莎．庫克（Lisa Cook）。參議院10日表決時，5...

美CDC公布：疫情下槍枝兇殺率一年暴增35％

聯邦疾病防治中心（CDC）10日公布的最新數據和分析顯示，從2019年到2020年的槍枝兇殺率（firearm homi...

洛杉磯回購365支長短槍 減少社區槍暴冤魂

洛杉磯縣政委員韓珍妮(Janice Hahn) 辦公室與洛杉磯縣警局（LASD）及社區諮詢委員會合作，上周末執行一項槍枝...

旅行護士疫情期間高薪又搶手 如今職缺大量縮水

美國爆發新冠疫情之後，由於各地醫院人手嚴重不足，旅行護士(travel nurse，又稱臨時護士)頓時變得搶手。某些巡迴...

CNN：普度角逐州長仍主打選舉陰謀論 共和黨同僚詫異

前任共和黨喬治亞州聯邦參議員普度(David Perdue)2020年連任失利，如今更換跑道參加州長初選，要與現任共和黨...

評／美最高法院推翻女性墮胎權？恐加劇社會分裂

美國最高法院自去（2021）年年底起針對生育權議題進行審議，原本預計將於今年6月底或7月初宣判，沒想到日前美國媒體Politico卻獨家取得了自2月起在法院內部流傳的大法官主流意見書草案。在這份意見書中，代表多數意見的撰寫人、大法官阿利托（Samuel Alito）指出，最高法院有意推翻1973年的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決結果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。