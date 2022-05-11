Fed誕生首位非洲裔女性理事 拜登為升息開綠燈

美國聯準會（Fed）成立109年來終於有了第一位非洲裔女性理事─麗莎．庫克（Lisa Cook）。參議院10日表決時，50位民主黨籍議員全部投下贊成票，加上副總統兼議長賀錦麗的決定性一票，通過這項重要任命案。總統拜登10日重申他支持Fed對通膨開戰，為升息大開綠燈。

庫克是密西根大學經濟學教授，在歐巴馬主政時曾擔任白宮經濟顧問委員會幕僚學者。她的任期為兩年，到2014年元月止。

庫克能說六種語言，她專攻「差別待遇造成的經濟成本」，研究領域涵蓋「種族暴力如何扼殺創新」及「貧富差距如何削弱產出」等。

Fed共有理事7人，包括主席及兩位副主席，缺員3人。拜登已經提名三位新理事補缺；除庫克外，另一位理事提名人菲立普．傑佛遜（Philip Jefferson）是戴維森學院院長，預料將能得到兩黨的支持而獲得任命；至於理事兼主管金融法規副主席拉絲金的提名案，已經因為民主黨議員曼欽反對而被撤銷，拜登已重新提名前財政部官員巴爾出任。

除了三位新人外，參院還須表決主席鮑爾的續任案，將可順利通過；另外參院4月已通過理事布蘭納德兼任主管貨幣政策副主席任命案。

拜登表示，對抗通膨是政府「首要的經濟挑戰」。他承諾白宮將採取行動抑制成本上升，也強調Fed是因應通膨升高的「要角」，暗示政府對物價上漲的憂慮，超過升息可能導致的經濟衰退。

美國3月整體消費者物價指數（CPI）年升8.5%；金融市場聚焦於11日將公布的4月CPI，經濟學者預估年升率將下降到8.1%。