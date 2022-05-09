美今年熱浪來臨時恐停電 缺電風險升高的原因揭露

華爾街日報報導，美國加州、德州和印第安納州等地的電網營運商紛紛提出警示，儘管想方設法要滿足發電量與用電需求之間的差距，但最早可能在今年熱浪或他高峰期間開始輪流限電。缺電的主因是，傳統發電廠的退役速度超過再生能源的取代速度。

加州電力業者預計今年夏天的供應將出現短缺，特別是如果遇上極端高溫、野火或新電力資源上線延遲，問題將加劇。負責監督中西部大部分地區區域電網的中陸獨立電力調度中心（MISO） 上月底表示，由於容量短缺，有停電的風險。德州的許多發電廠最近都在維修，當地電網營運商警告，熱浪預計會持續到下周，目前供電緊張。

各地電力短缺風險升高，是因為傳統發電廠的退役，但再生能源和電池儲存來不及補上。風能和太陽發電場並不總能平順發電，而且它們需要大型電池來儲存輸出。區域電網的營運商最近警告，大型的電池儲存雖在開發，但可能不足以彌補可全天候工作的傳統發電廠紛紛關閉。

德州電力可靠性委員會臨時執行長Brad Jones表示：「世界各地的每個市場都在設法解決同樣的問題。我們全在努力尋找方法，盡可能利用我們的再生能源，同時確保我們有足夠的發電可供調度，以便管理可靠性。」

加州監管機關上周五說，2025年前，多達3,800兆瓦的新供應可能面臨延遲，對該州構成重大挑戰。州長紐森表示，他考慮要讓惡魔峽谷核電廠持續。加州獨立電力調度中心（CISO）營運長Mark Rothleder指出，「必須確保有足夠的新能源到位和運作，才能讓其他電廠退役。否則會有電力不足的風險。」

電力的可靠性問題在德州引發重大政策的辯論。該州考慮為可能需要的電力，提前付費給發電廠，而不是補償其實際出售的電力。但這樣做會嘉惠傳統發電廠，引發電池和再生能源業者不滿，其中包括Eolian，該公司提議對電池、小型天燃氣渦輪機、其他能快速增加發電的技術，提供激勵措施。

在中西部，MISO警告，夏季需求高於預期會導致潛在的供電不足。MISO執行長John Bear指出，電網營運商近年來更頻繁地採取緊急措施以支持供電。他說：「我很擔心。大家要知道，安裝太陽能電池板或風力渦輪機，與天然氣或煤炭等熱資源不同。」