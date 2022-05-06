快訊

美股近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白宮發言人換血 首位非裔女同尚皮耶將寫歷史

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
尚皮耶（圖）將在13日接任莎奇遺缺，出任白宮發言人。美聯社
尚皮耶（圖）將在13日接任莎奇遺缺，出任白宮發言人。美聯社

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）將去職，美國總統拜登5日宣布副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將在13日接任莎奇遺缺，出任白宮發言人。

受通貨膨脹等因素影響，拜登的支持度持續低迷，加之期中選舉逼近，尚皮耶要面臨的挑戰不小。

莎奇在推特發文感謝拜登的信任與支持，這項職務將交接給尚皮耶；莎奇說，拜登是今天下午在橢圓辦公室詢問尚皮耶是否願出任發言人一職。

尚皮耶現年44歲，在海地出生移居紐約長大，她將成為首位非裔女性的白宮發言人，其公開出櫃的LGBTQ+族群身分也代表拜登政府高舉的自由進步價值。

莎奇並未在推文中透露去向，根據美國媒體Axios上月報導，莎奇將跳槽到美國電視新聞台MSNBC主持節目。

拜登 美國 白宮

延伸閱讀

韓媒：拜登5/21將訪南韓 加強EV電池、半導體供應鏈

這事川普做不到 拜登：國債6年來首次減少

民生好苦 物價飆漲盡頭「看不到」學者：高通膨仍持續

網通逆勢創高 將成下波主流

相關新聞

白宮發言人換血 首位非裔女同尚皮耶將寫歷史

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）將去職，美國總統拜登5日宣布副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將...

大法官？法院助理？墮胎權意見書草稿誰洩密 4方向追查

聯邦最高法院將推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的多數意見書草稿外洩後，各界紛紛揣測究竟是誰透露消息，就連首席...

俄州印州初選 川普支持22人全贏 坐穩「造王者」地位

美聯社報導，俄亥俄和印第安納州初選有如前總統川普影響力的考驗，而且他通過考驗，成為共和黨的「造王者」；川普3日晚間表示，...

這事川普做不到 拜登：國債6年來首次減少

拜登總統4日強調，政府赤字成長今年低於預期且本季國債減少，試圖在通膨籠罩期中選舉的陰霾下，反駁批評他經濟政策領導不力的聲...

房價狂飆 房貸利率升僅「微降溫」短期難回歸正常

聯邦準備理事會(Federal Reserve)升息對抗通膨，房貸利率隨之走高。華盛頓郵報引述專家分析，雖然某些跡象顯示...

墮胎權存廢 藍州要列入州憲、紅州將規範擴至州外

最高法院傾向禁止墮胎的意見書草稿2日晚曝光後，堪稱美國衝擊對峙最嚴重的一場文化戰爭，戰場將延伸到各州。不管主張捍衛或廢除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。