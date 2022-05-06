聽新聞
test
0:00 / 0:00
白宮發言人換血 首位非裔女同尚皮耶將寫歷史
白宮發言人莎奇（Jen Psaki）將去職，美國總統拜登5日宣布副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）將在13日接任莎奇遺缺，出任白宮發言人。
受通貨膨脹等因素影響，拜登的支持度持續低迷，加之期中選舉逼近，尚皮耶要面臨的挑戰不小。
莎奇在推特發文感謝拜登的信任與支持，這項職務將交接給尚皮耶；莎奇說，拜登是今天下午在橢圓辦公室詢問尚皮耶是否願出任發言人一職。
尚皮耶現年44歲，在海地出生移居紐約長大，她將成為首位非裔女性的白宮發言人，其公開出櫃的LGBTQ+族群身分也代表拜登政府高舉的自由進步價值。
莎奇並未在推文中透露去向，根據美國媒體Axios上月報導，莎奇將跳槽到美國電視新聞台MSNBC主持節目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言