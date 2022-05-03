快訊

過去數萬人踩踏今封城逾1個月 上海外灘「長草」畫面曝光

接力香港 美大學明年起辦人權新聞獎

德國之聲 / 德國之聲

美國亞利桑那州立大學（ASU）新聞學院週二（5月2日）發布聲明表示，該院「自豪地慶祝世界新聞自由日，宣布將從2023年起接辦人權新聞獎的管理工作」，接力香港。

根據該院新聞稿，學院院長巴茲（Battinto L. Batts）表示，「由於世界各地的新聞自由受到許多——而且越來越多——的威脅，表彰有關人權問題的傑出報導在今天比以往任何時候都更加重要」。

學院講座教授蒂默斯曼（Jeffrey Timmermans）則稱，「雖然香港和香港外國記者協會將不再舉辦人權新聞獎讓我感到難過，但我很榮幸能夠幫助確保獎項的重要遺產得以延續。」

蒂默斯曼過去曾任香港外國記者會（FCC）董事，亦是香港大學新聞及傳媒研究中心名譽教授，任職港大期間曾協助舉辦2017年人權新聞獎，曾任2014年亞洲出版業協會（SOPA）卓越新聞獎評審團團長。

他在接受《香港自由新聞》（HKFP）採訪、被問及今年獲獎者時表示，他認為「過去所有的人權新聞獎獲獎者都應該得到認可」，但有關問題「目前還沒有決定」。

考慮到香港當局稱國安法管制擴及全球，在被問到該院如何克服法律不確定性時，蒂默斯曼說，「我們認為人權新聞獎是一種表彰傑出新聞的方式，因此值得支持——這就是為什麼我們提出要接管該獎項的管理。」他補充稱，他沒有預見到任何安全問題。

香港FCC從此無涉人權新聞獎

香港人權新聞獎在《香港國安法》壓力下，於頒獎前兩週突然喊停，一度傳出台灣可能接手，現在塵埃落定。根據亞利桑那州立大學的聲明稿，香港FCC主席瑞凱德（Keith Richburg）表示很高興該學院「接過此一重任，讓人權新聞獎延續到未來」，雖然遺憾「FCC無法繼續與香港的人權新聞獎建立任何從屬關係或聯繫」，但為過去25年能贊助該獎、慶祝來自亞洲各地勇敢且具開創性的新聞報導而感到自豪。

他向HKFP透露，學院「在得知暫停（人權新聞獎）的消息後立即與他聯繫」，獎項「現在將得到妥善可靠的處理」。在被問及安全問題是否無虞時，他說：「由於FCC在暫停頒獎後不幸地不再有任何附屬關係或參與，我認為沒有任何問題。」

根據「香港01」報導，瑞凱德發文表示，香港FCC將持續致力於維護港府承諾的新聞自由，強調《基本法》允許言論自由，並表達了對香港擬訂「假新聞法」的關注。他重申，港府應接受合法評論及批評，而不是非指稱FCC「干涉香港事務」或「抹黑一國兩制」。

瑞凱德強調「一國兩制」不應是空洞口號，香港每個人應受保障，能在法律範圍內自由發聲、且不會受到威脅、恐嚇及報復。他引述喬治歐威爾的話說：「新聞自由若有意義，即在於自由去批評及反對。」

《香港國安法》下的「新紅線」

人權新聞獎自1995年起舉辦，旨在表彰人權有關問題的傑出報導，歷史悠久，其目標是加強世人對基本權利的尊重，並聚焦針對自由的威脅，每年都會收到來自亞洲各地的數百份中英文參賽作品。

今年第26屆的評審已完成，原定於5月3日「世界新聞自由日」公佈結果。香港FCC主席瑞凱德在頒獎前兩週的4月25日發表聲明，以香港「新紅線」下充滿不確定性、「不想誤墮法網」為由，宣佈停頒今年人權新聞獎。

有報導指，停辦與已經停運的「立場新聞」、「眾新聞」獲得多項獎項有關，當中有得獎作品曾被保安局局長鄧炳強點名批評，該會擔心構成法律風險。

據港媒取得的完整得獎名單，「立場新聞」今年獲得9個大小獎項，報導涵蓋「35+初選」案、元朗7.21襲擊事件、支聯會、智慧監獄及《蘋果日報》停運等新聞；「眾新聞」也獲得5個獎項。

停辦消息震動新聞界，也引起香港FCC內部反彈，8名委員辭任該會新聞自由小組，並公開批評停辦的決定。瑞凱德曾道歉稱，此決定是為了香港FCC及其工作人員的「最佳利益」。

2023年將是人權新聞獎第27屆，主辦的美國亞利桑那州立大學表示，會再公布亞洲和全球其他協辦單位。全球報名活動將於12月公佈，獲獎者將於次年5月公佈。報名不收取任何費用。

（HKFP、香港01、ASU）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美監獄矯正官疑和囚犯一起潛逃 警方下令逮捕

美國執法單位正在追捕一名阿拉巴馬州謀殺案嫌犯和一名女性矯正官；當局說，這名矯正官涉嫌協助犯人脫逃；並警告說，兩人極具危險...

接力香港 美大學明年起辦人權新聞獎

美國亞利桑那州立大學（ASU）新聞學院週二（5月2日）發布聲明表示，該院「自豪地慶祝世界新聞自由日，宣布將從2023年起接辦人權新聞獎的管理工作」，接力香港。

全美首例喬治亞州設特別大陪審團 查川普是否干涉大選

喬治亞州郡法官批准成立「特別大陪審團」(special grand jury)，徹查前總統川普等人是否干涉喬州2020大...

全美學校去年禁了1597本書 德州禁最凶

《性別酷兒》(Gender Queer)是漫畫家科巴比(Maia Kobabe)的回憶錄作品，講述她如何掙扎於身分、性和...

選民關心民生更勝俄烏戰爭 民主黨轉批企業貪婪救選情

距離期中選舉只剩半年的此時，拜登總統面臨挑戰越來越多。外有俄烏戰爭的國際大事，內有通膨高漲、疫情補助、移民政策以及經濟恐...

超級川粉重回推特 林德新帳號4小時被封

枕頭公司MyPillow執行長林德(Mike Lindell)1日以新帳號@MikeJLindell回歸推特(Twitt...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。