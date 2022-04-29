布林肯：美籌組印太經濟架構未排除台灣

拜登政府籌組「印太經濟架構」（IPEF）被視為對中競爭利器，但積極爭取參與的台灣始終未獲得美方正面回應；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）28日在聯邦眾議院外交委員會表示，IPEF未排除任何人，包含台灣。

相較美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）上月底的「尚未決定說」，以及路透報導拜登政府「否決台灣說」，這是美國政府官員首次對台灣作出較為正面的回應。

共和黨籍眾議員華格納（Ann Wagner）質疑，美國政府的印太政策是要怎麼進行、誰來參加不夠透明，她關切拜登政府在IPEF中將台灣拒之門外，然後還以「從未正式關閉參與的大門」來掩蓋真正意圖。

華格納表示，台灣行政院政委鄧振中18日會晤戴琪時，頭號要求就是以「正式會員」身分參與IPEF，但拜登政府不同意。

布林肯答覆說，印太經濟架構將是開放的、具包容性的，美國政府還在與可能的夥伴國家商討對話，美國將會與區域內的幾乎所有國家都接觸。

布林肯說，「沒有所謂將任何人拒之門外的事，包括台灣。」

布林肯說，印太經濟架構才剛剛開始，這代表著許多可以集結眾人的重要機會，架構將包含區域的貿易便利化、制定數位經濟標準、供應鏈彈性、基礎建設、投資與勞動標準等。

白宮去年底拋出IPEF構想，由美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、戴琪團隊與美國合作夥伴共同制定，將囊括貿易便利化、數位經濟標準、彈性供應鏈等重要議題，至今尚未公布。

台灣已公開表達參與意願，也有200位眾議員聯名致函戴琪與雷蒙多，要求讓台灣加入。

對此，戴琪上月31日在參院財政委員會表示，美國正與有興趣參與的各方廣泛討論，實際參與情形還在考慮中，到目前為止還沒有任何決定。

路透上月報導，雷蒙多在一場參院財委會的閉門會議中表示，現在不考慮讓台灣加入；路透引述專家意見分析，若台灣加入，恐會讓其他區域國家為避免激怒北京而卻步。

白宮國安會事後對路透澄清稱，還未決定IPEF的成員，美國政府持續與區域夥伴和美國國會磋商。