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影／駭人！學生開心放學返家 校車遭街頭賽車高速撞上

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國新墨西哥州阿布奎基市警局27日發布一隻令人震驚的駭人影片，可見到一輛街頭賽車高速撞上正載著學生返家的校車。校車當場側翻，車上20多名學生更摔出座位。美聯社&Storyful/Albuquerque Police
美國新墨西哥州阿布奎基市警局27日發布一隻令人震驚的駭人影片，可見到一輛街頭賽車高速撞上正載著學生返家的校車。校車當場側翻，車上20多名學生更摔出座位。美聯社&Storyful/Albuquerque Police

美國新墨西哥州阿布奎基市（Albuquerque, NM）警局27日發布一隻令人震驚的駭人影片，可見到一輛街頭賽車高速撞上正載著學生返家的校車。校車當場側翻，車上20多名學生更摔出座位。

Sky News及當地媒體報導，這起事件發生在2月23日下午4時左右，喬治．桑切斯合作社區學校（George Sanchez Collaborative Community School）的學生們正放學回家，所搭乘的校車卻遭一輛白色福特野馬（Ford Mustang）跑車高速撞上。

根據警方公布影片，這一批年紀約在11至13歲的學生們原本正在開心聊天，接著突然傳出一聲尖叫，隨後就見到校車被直奔而來的跑車撞上，車上所有人都被拋進空中後摔向四處，緊接著可聽到尖叫四起跟哭泣的聲音。就在孩子們爭先恐後逃出校車時，還能聽見有名學生高喊「誰來幫幫莉茲」。

據報導，校車司機告訴警方，當時正按平常的路線行駛，卻在十字路口突然被撞。校車當時載有23名孩童，7人被送往醫院救治，其中2人重傷。

肇事的福特野馬駕駛經指認為49歲的裴瑞茲（Mario Perez），據稱他在撞上校車前，正以超過每小時161公里的速度跟另一輛藍色的福特野馬在競速，一位目擊者證稱自己估計2輛車飆到大約每小時177公里，而警方則指事故區域的公告速限為每小時約64公里。

據報導，裴瑞茲自己股骨骨折，並被控2項車輛導致重大人身傷害罪。目擊者告訴媒體，另一輛車在車禍後疾馳而去，目前尚無該駕駛被捕的消息。

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