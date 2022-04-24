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新娘在喜宴菜色加入「大麻」 害賓客太嗨遭法辦

聯合新聞網 / 綜合報導
美國佛羅里達州一名新娘丹雅（Danya Shea Svoboda）和餐點供應商聯合更改菜單，在喜宴菜色加入大麻。圖片來源：Ingimage
美國佛羅里達州一名新娘丹雅（Danya Shea Svoboda）和餐點供應商聯合更改菜單，在喜宴菜色加入大麻。圖片來源：Ingimage

新人舉辦喜宴通常會先過目菜色，準備精巧的美食來與賓客同慶喜事，但今年美國佛羅里達州的一名42歲新娘丹雅（Danya Shea Svoboda）和婚禮餐點供應商，聯合把「大麻」參雜入千層麵、啤酒等餐點，讓賓客出現頭暈與心悸反應，東窗事發後2人遭逮捕，將在6月7日接受法院審判。

《NBC News》報導，這場舉辦在2月19日的婚禮，新娘丹雅在跟供應商喬瑟琳（Joycelyn Montrince Bryant）討論喜宴的菜色時，兩人決議在多樣餐點包含千層麵、甜點跟啤酒都加入大麻，等到50幾位賓客在不知情的狀況下食用，且出現不適症狀後，事情才被揭露。

部分賓客食用餐點後，出現了頭暈、心悸和嘔吐的狀況，有其中一位賓客透露，自己吃完情緒變得很亢奮，醫院還得幫他們開鎮定劑，來緩解他們的症狀。

事發後，警方馬上抵達現場，發現還有一袋大麻，立刻將丹雅和喬瑟琳逮捕，兩人被指控運送大麻、竄改餐點，目前2人已經認罪，將在6月7日交由法院審判。

大麻 婚禮

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