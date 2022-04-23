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只比川普好！新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低
新聞周刊22日報導，儘管美國總統拜登就任時獲得多數美國民眾的認可，但最新民調顯示他的執政滿意度在60多年來的歷任總統裡排行第二低。
根據蓋洛普最新發布民調，拜登在總統任期第5季（範圍橫跨1月20日至4月19日）的執政滿意度為41.3%。自艾森豪以來，唯一一位同期滿意度更低的總統就是川普的39.1%。
報導指出，拜登的支持率過去半年一直停留在40%左右。對於力圖在期中選舉保住參眾兩院多數席位的民主黨來說，這是一個不是很好（less-than-stellar）的跡象。破紀錄的高通膨、俄羅斯與烏克蘭的戰爭及持續的新冠肺炎大流行有可能在拜登持續低迷的民調數字發揮作用。
蓋洛普表示，「一般來說，不受歡迎的總統所屬政黨在國會期中選舉丟掉席位。對執政滿意度低於50%的總統們來說，選輸的席位數字通常更高」。
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