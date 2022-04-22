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打擊通膨 美副國安顧問提可調降非戰略性對陸關稅
路透報導，美國白宮副國安顧問辛格（Daleep Singh）21日提出，美方可以調降向腳踏車或服飾等一大批非戰略性中國大陸製商品課徵的關稅，藉此協助打擊通貨膨脹。
辛格在布雷頓森林委員會（Bretton Woods Committee）主辦的一場活動指出，川普前政府任內所課徵的關稅可能給了一些談判籌碼，但這些關稅沒有戰略目的，而中國大陸實施了類似的非戰略性報復關稅。
辛格據報表示，「所以，這就是機會了。可能在通膨居高不下和中國自身有著非常嚴重供應鏈問題的此刻…也許我們能在這方面做些事情」。
辛格指出，美國可以利用關稅推動戰略重點，例如強化關鍵供應鏈、維護美國在基礎技術的優勢及支持國家安全，對於不受這些目標影響的產品類別，就沒什麼理由實施這些關稅，「我們為什麼對腳踏車、服飾跟內衣褲收關稅？」
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