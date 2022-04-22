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影／受夠同機乘客講個不停 拳王泰森一輪暴打揍到見血

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
前世界重量級拳王泰森，資料照片。路透/USA TODAY Sports
前世界重量級拳王泰森，資料照片。路透/USA TODAY Sports

前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）20日晚間搭乘飛機時，被目擊者拍到似乎發飆了，出手痛打一名顯然惹毛他的男子臉龐。

根據TMZ Sports掌握的影片與證詞，這起事件發生於當晚10時半左右，泰森原定從舊金山飛往佛州。目擊者聲稱他跟朋友登上泰森搭乘的航班，這位拳壇傳奇人物據報一開始心平氣和地對待兩人跟其他乘客，和目擊者拍了一張自拍照，還很有耐心地對待他那一位過度興奮的同伴。

據報導，目擊者的挨揍同伴就坐在泰森後方，一直試圖找泰森搭話。泰森最終受夠了這個人在自己耳邊講個不停，告訴他冷靜一點。眼見對方依然故我，泰森就從座位上站起，轉身越過椅背，對目擊者友人就是一輪暴打。

從影片可見，這名被打的男子右額見血。目擊者稱泰森隨即走下飛機，男子先接受治療，接著找警察通報此事。接近泰森的消息人士向TMZ Sports宣稱，挨揍的男子「醉得很厲害」（Extremely Intoxicated），不停激怒坐得好好的泰森。

泰森的發言人向ESPN表示，「很遺憾，泰森在機上與一名挑釁的乘客（Aggressive passenger）發生事端。這名乘客開始騷擾他，在他就座時朝他扔了一個水瓶」。

舊金山 警察 自拍

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