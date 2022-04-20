就我能打敗川普！美媒曝拜登告訴歐巴馬計畫競選連任

國會山莊報（The Hill）19日引述2名消息人士說法指出，美國總統拜登告訴前總統川普，他正計畫2024年競選連任。其中一位知情人士說，拜登「想選，而他顯然要讓所有人知道」。

知情人士指出，儘管民調支持率搖搖欲墜，拜登仍是最有可能打敗川普的民主黨候選人。這是拜登在2020年爭取黨內提名時，向民眾推銷自己的主要內容，也是南卡羅萊納州與「超級星期二」各州初選選民支持他的一大原因，隨後則穩固他身為民主黨總統初選領先者的地位。

知情人士表示，他相信拜登自認是唯一一個能擊敗川普的人，「我不認為他覺得民主黨內有任何人可以擊敗川普，這是最大的因素」。

報導指出，向歐巴馬坦承打算競選連任是拜登很可能角逐第二個任期的最新跡象，他也已公開談過類似話題，如3月在比利時布魯塞爾舉行記者會時，有記者就問到拜登是否將在2024年尋求連任，拜登則答稱他「將會非常幸運」再度對戰2020年大選的對手、前總統川普。

拜登跟歐巴馬4月稍早共進過午餐，但目前不清楚兩人討論2024年大選的確切時間。白宮對此不予置評。