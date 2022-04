疫情與高齡化影響 美街友死亡率攀高

愈來愈多美國街友在寒風中凋零!近年美國街友問題更加嚴峻,加州洛杉磯地區平均每天都有5名街友逝世。學者指出,男性隨著年齡增長,較不擅長維持與他人的社交關係,導致在面對突發狀況時,更容易出現酒精或藥物濫用成癮、甚至流落街頭的狀況。

「極度孤獨的死亡」

《紐約時報》報導,美國街友的問題日漸嚴重,目前數據指出,該國約有50萬的街友,其中4分之1都聚集於加州,而因為統計上的困難,此數字還有被低估的可能性。且美國街頭愈來愈常出現無家可歸的「孤獨死」,如洛杉磯地區平均每天就有5名街友逝世。

針對街友死亡狀況進行研究的學者巴赫說,「這些都是極度孤獨的死亡」,在部份案例中,屍體會長達數小時無人認領、或者躺在公園、街頭的紙箱上獨自逝世,其中街友濫用藥物或酒精的機率是一般人的35倍;死於車禍或被殺害的機率比一半人高出了14倍;無助地選擇自殺的機率則增加了8倍。

赤貧人口高齡化

專門研究無家可歸現象的醫生榭爾追蹤舊金山地區的街友狀況後發現,該地區街友年齡從30年前平均年齡約30歲,至今已增長為50多歲。她指出,街友開始出現一些高齡症狀,如日常起居的困難、視力與聽力出現問題等。

而近年新冠肺炎肆虐美國,讓街友的狀況雪上加霜。過去傳染率高、重症率不低的Alpha、Delta新冠病毒,導致許多街友染疫,健康狀況出現危機。而公共衛生局也正為新冠疫情忙得焦頭爛額,反而無暇顧及無家可歸者的福利措施,導致他們無法尋求到適切的醫療服務。

男性街友的悲歌

在加州,街友流竄街頭狀況相當嚴重,而根據統計,該州的洛杉磯地區有67%的街友都是男性,但卻佔了街友死亡總數的83%,代表男性街友遭遇的死亡威脅比起女性來得高。

一名53歲長年在地鐵搭帳篷營生的街友表示,「當你無家可歸的時候,你在社會上就失去了尊嚴」,他一邊回憶過去自己渴望成為一名演員或劇作家,一邊說,「我也曾試圖回到生活正軌,但現實卻只是給了我狠狠的一巴掌」。





美國地鐵、火車站旁,有時都能看見無家可歸的街友在一旁睡覺的畫面。(Photo by Osvaldo Gago on Flickr under C.C. License)

