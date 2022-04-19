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被慶生會嚇到恐慌發作後遭解雇 男子告贏公司獲1300萬

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國肯塔基州一名患有焦慮症跟恐慌發作的男子要求公司別為他慶生，但經理忘記他的警告，導致他隨後兩度恐慌發作和慘遭解雇。男子將公司告上法院，獲判賠償45萬美元。示意圖。路透 / Alamy /Andrii Iemelianenko
美國肯塔基州一名患有焦慮症跟恐慌發作的男子要求公司別為他慶生，但經理忘記他的警告，導致他隨後兩度恐慌發作和慘遭解雇。男子將公司告上法院，獲判賠償45萬美元。示意圖。路透 / Alamy /Andrii Iemelianenko

美國肯塔基州一名男子要求公司別在工作時為他慶生，稱此舉會引發壓力與焦慮，但經理忘記他的警告，照樣辦了一場「驚喜生日派對」，導致男子隨後兩度恐慌發作（Panic Attacks）和慘遭解雇。男子將公司告上法院，陪審團則判決他應獲賠45萬美元（折合台幣約1315萬元）。

BBC與CBS新聞18日報導，原告貝林（Kevin Berling）事發當時在肯塔基州卡文頓（Covington, KY）的「重力診斷」（Gravity Diagnostics）實驗室上班約10個月。他在2019年8月時告訴經理，因為自己患有焦慮症（Anxiety disorders）跟恐慌發作，慶生會有可能造成巨大壓力、恐慌發作和喚回圍繞雙親離婚的不舒服童年回憶，要求公司別按照慣例一樣替他慶生。

根據訴狀說法，經理「完全」忘記貝林的要求，仍然舉辦慶生會，導致他恐慌發作、當場離開，在自己的車內練習呼吸技巧和度過午餐時間，接著發簡訊給經理，對自己的要求遭到忽視感到不開心。

不過，貝林的上司隔天就此事找他開會，主管據報訓斥他「偷走同事們」的快樂，還說他「像個小女孩」，再一次引發他恐慌發作。據報貝林為恐慌發作道歉，卻仍在3天後收到解雇通知，理由是很擔心他當時表現出的發怒跟可能暴力相向。

據報導，貝林狀告公司基於殘疾歧視他，還因要求就此獲得合理工作安排（Reasonable Accommodation）而進行報復。為期2天的審理於3月下旬結束後，陪審團作出貝林獲賠30萬美元精神損害和15萬美元薪資損失的判決。但被告委任律師表示，她的客戶仍否認負有責任，正尋求審理後的選項。

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