被慶生會嚇到恐慌發作後遭解雇 男子告贏公司獲1300萬

美國肯塔基州一名男子要求公司別在工作時為他慶生，稱此舉會引發壓力與焦慮，但經理忘記他的警告，照樣辦了一場「驚喜生日派對」，導致男子隨後兩度恐慌發作（Panic Attacks）和慘遭解雇。男子將公司告上法院，陪審團則判決他應獲賠45萬美元（折合台幣約1315萬元）。

BBC與CBS新聞18日報導，原告貝林（Kevin Berling）事發當時在肯塔基州卡文頓（Covington, KY）的「重力診斷」（Gravity Diagnostics）實驗室上班約10個月。他在2019年8月時告訴經理，因為自己患有焦慮症（Anxiety disorders）跟恐慌發作，慶生會有可能造成巨大壓力、恐慌發作和喚回圍繞雙親離婚的不舒服童年回憶，要求公司別按照慣例一樣替他慶生。

根據訴狀說法，經理「完全」忘記貝林的要求，仍然舉辦慶生會，導致他恐慌發作、當場離開，在自己的車內練習呼吸技巧和度過午餐時間，接著發簡訊給經理，對自己的要求遭到忽視感到不開心。

不過，貝林的上司隔天就此事找他開會，主管據報訓斥他「偷走同事們」的快樂，還說他「像個小女孩」，再一次引發他恐慌發作。據報貝林為恐慌發作道歉，卻仍在3天後收到解雇通知，理由是很擔心他當時表現出的發怒跟可能暴力相向。

據報導，貝林狀告公司基於殘疾歧視他，還因要求就此獲得合理工作安排（Reasonable Accommodation）而進行報復。為期2天的審理於3月下旬結束後，陪審團作出貝林獲賠30萬美元精神損害和15萬美元薪資損失的判決。但被告委任律師表示，她的客戶仍否認負有責任，正尋求審理後的選項。