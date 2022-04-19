美CDC旅客強制配戴口罩令遭法官撤銷 運安官員不再執行

美國佛州的聯邦地方法院法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）18日以逾越法定權限為由，推翻聯邦疾管中心（CDC）頒布的大眾運輸工具強制配戴口罩令。聯邦運輸安全管理局（TSA）隨即表示，將不再執行配戴口罩令。

BBC與國會山莊報報導，CDC日前將大眾運輸工具強制配戴口罩令延長至5月3日，川普前總統任內指派的米澤爾法官做出的判決則實際上撤銷所有機場、火車、計程車和轉運站要求配戴口罩的指示。

白宮發言人莎琪告訴記者，此事「令人失望」，並指拜登政府正檢討米澤爾法官的判決，司法部會就訴訟做出任何決定。

據報導，聯邦政府可以選擇上訴。拜登政府一位官員表示，相關機構正在檢討判決與評估可能的後續步驟，「在這段期間，法院18日的判決意味著CDC的大眾運輸工具配戴口罩令現階段並未生效。因此，TSA目前不會執行其安全指引和緊急修訂（Security Directives and Emergency Amendment），即規定在大眾運輸和轉運中心配戴口罩」。

拜登政府仍鼓勵旅客搭乘大眾運輸工具時戴上口罩，以預防感染新冠肺炎，但在飛機與其他形式大眾運輸工具不戴口罩的民眾將不會受到懲罰。