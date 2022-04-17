美賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

一群幼稚園學生齊齊喝酒，到底發生何事？美國有幼稚園女學生日前帶了1瓶酒回校，在點心時間分享給同學仔一起飲用，因為那瓶雞尾酒看似果汁，許多學生沒多想就喝下，女生事後才大爆那瓶是酒，有同學當場飲到頭暈。事件令家長震怒，批評學校怎會讓學生集體喝酒，校方解釋那瓶酒的確像兒童飲品，如有需要會處分該女生，惟家長們質疑要負責的應該是女生的父母。不少網民聞訊大驚，更懷疑那名女生的家庭是否出了什麼問題，認為讓小孩隨便拿到酒已是危險訊號。

2022-04-17 09:56