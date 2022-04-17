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美賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國賓州匹茲堡北側街區東阿利根尼當地時間17日凌晨驚傳大規模槍擊案，造成至少2死、11人受傷。警方正在現場蒐證。圖／擷取自推特
美國賓州匹茲堡北側街區東阿利根尼當地時間17日凌晨驚傳大規模槍擊案，造成至少2死、11人受傷。警方正在現場蒐證。圖／擷取自推特

美國ABC新聞報導，美國賓州匹茲堡警方表示，賓州匹茲堡北側街區東阿利根尼（East Allegheny）當地時間17日凌晨驚傳大規模槍擊案，造成至少2死、11人受傷，已知死者都是男性青少年。警方目前正對槍擊進行調查，並在多個犯罪現場蒐證。

CNN引述匹茲堡市的新聞稿指出，槍擊案發生時，當地一處正舉辦短期租房客的派對，現場約200人，且其中許多是未成年人。新聞稿還寫道：「槍手在室內擊發多達50發子彈，導致一些人跳出屋外，造成他們骨折及撕裂傷，另外也有幾槍從屋外開火。」

槍擊 美國 未成年

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