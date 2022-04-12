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月台濺血！紐約地鐵站驚傳槍案 至少5人遭槍擊
紐約時報等媒體報導，紐約布魯克林區36街車站月台12日上午通勤時間發生槍擊案，至少5人中槍，包括中槍者在內共13人受傷。警方正在尋找1名戴著防毒面具、穿著螢光橘工人背心的男子。
警方在12日上午8點30分（台灣時間12日晚間8時30分）左右獲報，趕往D、N、R線交會處的306街車站，據稱站內有煙霧。美聯社報導，紐約消防局發言人說，車站內發現沒有引爆的爆裂物。
警方正在調查車站內煙霧來源，以及現場是否有爆裂物引爆。
現場照片顯示，站內幾名乘客倒在地上，身上有血跡，旁人正在檢視傷勢。運輸官員說，D、N、R線列車將因為調查工作而延誤。
紐約時報說，今年紐約市槍擊案有上升趨勢，紐約市長亞當斯今年1月上任後，將槍枝暴力犯罪問題列為施政重點之一。
據統計，紐約市今年截至4月3日共發生296起槍擊案，去年同期則是260起。
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