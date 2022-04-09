首批民間太空人 安全抵達國際太空站
第一批前往國際太空站（ISS）的全民間太空人團隊，所搭乘的太空船於台灣時間9日晚間8時30分左右與太空站成功對接後，已平安抵達，將展開為期一週的科學任務。
路透社報導，由4人組成的民間太空人團隊，於台灣時間8日晚間23時17分自美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空出發，經21小時飛行，安抵國際太空站。
這群太空人由前美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人羅培茲-阿里格利亞（Michael Lopez-Alegria）率領，他們代表總部在德州休士頓（Houston）的新創企業公理太空公司（Axiom SpaceInc.）。
NASA網路實況直播顯示，台灣時間9日晚間8時30分左右，太空人所搭乘的乘龍奮進號（Crew DragonEndeavour）太空船和國際太空站這兩個太空飛行器，在大西洋中部上空約420公里處完成對接。
這是公理太空公司與NASA和太空探索科技公司（SpaceX）進行三方合作，被譽為朝低軌道商業化邁出關鍵一步。乘龍奮進號是由SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空。
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