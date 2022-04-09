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拜登妹也中鏢！華府年度晚宴疫情擴大 已有53官員記者確診
美國華府2日舉辦的年度「烤架俱樂部」晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情期持續擴大，包括內閣官員、國會議員及媒體記者在內，目前至少53人確診。美國總統拜登未與會。
烤架俱樂部晚宴是華府記者和政治人物的傳統年度交流場合，過去兩年受疫情影響停辦，今年恢復舉行，於萬麗酒店舉辦，現場包括628名賓客在內約有700人，不料爆發群聚感染。
這場晚宴要求出席人士須出示接種疫苗證明，但未要求採測陰性證明，現場亦未強制戴口罩。
已知確診者包括69歲的司法部長賈蘭德（Merrick Garland），50歲的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），拜登胞妹薇樂莉，加州聯邦眾議員謝安達等。
目前確診病患尚未有重症者，大部分為喉嚨痛和輕微發燒。
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