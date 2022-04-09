傑克森將任大法官 白宮感性致詞：非裔女性做到了

美國準大法官凱坦吉•傑克森（Ketanji Brown Jackson）7日獲得參議院表決通過，8日在白宮表示，「非裔女性花了232年和115次的大小任命，到今天能在最高法院服務，我們做到了⋯在美國一切都有可能。」

美國總統拜登2月底提名傑克森，接替即將在今年夏天退休的自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer），在民主黨議員票票入匭加上3位共和黨議員支持下，順利在參議院通過，傑克森因此成為美國史上首位非裔女性大法官。

拜登與傑克森8日在白宮發表談話，傑克森感性表示，她作為最高法院首位非裔女性大法官，這代表了美國的進步，「我們做到了。」

傑克森說，這是此生最大的榮幸，她將在最高法院中獨立判決，無所畏懼或偏好，致力維護法治。

拜登表示，今天可說是充滿希望、進步的一天，他堅信美國需要一個看起來像「美國」的法院。

傑克森將在今年夏天接任布萊爾遺缺，最高法院照慣例會在10月開庭審理案件，在此之前傑克森可以先招募助理、研讀案件，10月起開始行使大法官職權。