美參院通過 傑克森出任首位女性非裔大法官

美國最高法院自由派換血，聯邦參議院7日表決通過同意凱坦吉•傑克森（Ketanji Brown Jackson）出任大法官，她也是美國史上首位非裔女性大法官。

身兼參議院議長的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）親赴國會主持這項投票，傑克森獲得全體民主黨議員支持，多數共和黨員投下反對票，柯林斯（Susan Collins）、羅穆尼（Mitt Romney）與穆考斯基（Lisa Murkowski）三人跑票支持傑克森，投票結果為53票支持、47票反對，順利通過。

民主黨議員在賀錦麗宣布投票結果後起立鼓掌、振臂歡呼；傑克森則與美國總統拜登一起在白宮觀看投票轉播，白宮預告，拜登、賀錦麗與傑克森明天（8日）下午將發表談話。

51歲的傑克森為華盛頓特區巡迴上訴法院法官，自由派大法官布萊爾（Stephen Breyer）今年夏天即將退休，拜登提名傑克森接棒。

傑克森為最高法院繼馬歇爾（Thurgood Marshall）和湯瑪斯（Clarence Thomas）後迎來的第3位非裔大法官，也是第6位女性大法官。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）在投票前表示，這是令人欣喜的一天，對參議院、最高法院乃至整個美國都是。

不過，美聯社報導，相較數十年來布萊爾在內的大法官任命程序中能得到跨黨派的壓倒性多數確認通過，傑克森只獲得3位共和黨議員支持仍屬罕見；柯林斯和穆考斯基批評在參議院行使人事同意權時，黨派之爭的問題越發嚴重。