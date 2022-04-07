指甲褐色線伴女子10年 一檢查才發現是癌症腫瘤

指甲除了平時需要修剪、注意髒汙之外，更是健康的指標之一，一些身體發生的病變，很可能也會反映在指甲的外觀上。近來國外媒體就報導，有人因為指甲上出現不明症狀而去檢查，才發現竟然是癌症作祟。

根據日本媒體「Techinsight」報導，現年25歲的美國女子瑪莉亞（Maria Sylvia），在約10年前16歲時，發現右手的拇指上，出現一條褐色的直線。當時她對此不以為意，還把那條線當成賽車塗裝一般地開玩笑。幾次例行性的健康檢查，醫生也都沒有多說什麼。

2014年，瑪莉亞才在建議之下，到皮膚科就診。然而醫生卻認為這只是色素沉澱的現象，因此沒有再做進一步的精密檢查。到了去年秋天，瑪莉亞總算接受較為完整的全身檢測，這才發現一直以來的指甲問題，竟然是名為「惡性黑色素瘤」的一種皮膚癌症。

瑪莉亞表示，被醫師告知得了癌症的當下，嚇得心臟都要飛出來了。不過因為這個腫瘤需要10到13年，才會成長到下一個階段，所以現在還算在病症初期就被檢測到，因此相當幸運。

如今瑪莉亞靠著皮膚手術，成功切除了癌細胞，不過因為有復發的可能，所以仍需要定期回診檢查。她也呼籲其他人，在發現指甲或身體上出現不明症狀時，最好及早就醫檢查，以免耽誤了治療時機。