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大賣場公然性侵影片瘋傳！女子險被強脫內衣強姦 淫狼遭壯漢暴打

香港01 / 布萊恩
美國佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami Dade）的沃爾瑪（Walmart）大賣場日前發生公然性侵事件。（片段截圖）
美國佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami Dade）的沃爾瑪（Walmart）大賣場日前發生公然性侵事件。（片段截圖）

人來人往的特賣場，竟然在光天化日下公然發生性侵事件？美國佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami Dade）的沃爾瑪（Walmart）大賣場，日前發生風化案，28歲男子在店內掀起1名女子裙子後觸碰其私處，其後更打算強行脫掉女子的內衣褲性侵。女子尖叫聲引來其他顧客注意，一群見義勇為的壯漢衝出把淫狼暴打壓制，事發片段其後於網上瘋傳。涉案男子已因性侵罪被拘捕，調查後發現他是緩刑期間犯案。

綜合報導，事發於3月20日晚上8時許，28歲男子哈維（Bredan Harvey）在佛羅里達州邁阿密戴德縣（Miami Dade）１間沃爾瑪（Walmart）大賣場，從後靠近1名女顧客，突掀起對方裙子觸碰私處臀部，之後更想強行脫掉女子的內衣褲性侵。女子被嚇到尖叫求救，隨即有數名見義勇為的男顧客衝出營救，把哈維拉開。

從網上瘋傳的片段見到，哈維事敗企圖逃走，與多名男子在大賣場內上演追逐戰，但他終被其他男顧客追上制服。據報糾纏期間，有人對哈維施以鎖喉及拳打等招數，以防讓他逃脫，哈維最終被暴打至倒在地上無法動彈，其後由到場警員拘捕帶走，據報他犯案時處於緩刑期間，警方正調查案件內情，包括其案發時的精神狀況，以及有否服用藥物等。

事發片段於網上瘋傳，不少網民直呼事件難以置信，「大庭廣眾竟然做這些事？」、「我的天啊！」。亦有網民感謝其他男顧客伸出援手，才能讓受害女子逃出魔掌。

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文章授權轉載自《香港01》

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